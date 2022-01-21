Doğalgaz krizi elektriği vurdu: Fiyatlar zirve yaptı
Doğalgaz elektrik santrallerine gaz akışının azaltılmasının ardından elektrik piyasadaki referans fiyat yarın için tüm gün boyunca 1,345 lira ile tavan seviyede oluştu. Uzmanlar hafta sonunda gerileyen tüketime rağmen PTF olarak adlandırılan referans fiyatın tavan yapmasının elektrik arzındaki açığa işaret ettiğini belirttiler.
İran'ın Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine doğalgaz akışı dün azaltılmış, büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımının da sınırlanacağı açıklanmıştı. Türkiye elektrik üretiminin yüzde 30'a yakın kısmını doğalgaz santrallerinden sağlıyor.
Elektrik dağıtım sektöründen adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, "Hafta sonunda elektrik talebi hafta içi günlere kıyasla azalır. Buna rağmen fiyatın Cumartesi günü tavan seviyede oluşması arz tarafının yetersiz olduğunu gösteriyor" dedi.
SÖZLEŞMELERDE GÖSTERGE OLARAK KULLANILIYOR
Referans fiyatın azami düzeyde olması konut kullanıcıları gibi EPDK'nin belirlediği elektrik tarifesinden tüketim yapan mesken grubu kullanıcıları etkilemiyor. Gün öncesi piyasada belirlenen Piyasa Takas Fiyatı (PTF) olarak adlandırılan referans fiyat elektrik üreticileri, tedarik şirketleri ve büyük şirketler arasında sözleşmelerde gösterge olarak kullanılıyor.
TAVAN FİYAT UYGULAMASI YAPILIYOR
EPİAŞ tarafından enerji piyasasında ertesi günün PTF fiyatı saat 14.00 itibarıyla kesinlik kazanıyor. PTF'de tavan fiyat uygulaması yapılırken, tavan fiyat ocak ayı için 1,345 lira olarak belirlenmişti.
FİYATLAR ZİRVE YAPTI
Referans elektrik fiyatı bu haftanın önceki günlerinde de zirveyi görmüş, ancak zirvedeki seyir birkaç saati geçmemişti. Gaz santrallerinin tüketimi azaltacağı açıklamasının ardından bugün 08.00'den itibaren gün boyunca fiyatların zirve olduğu görüldü.
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