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Doğalgazda kış ayları için kritik uyarı: O abonelerin faturası iki kat artacak

Doğalgazda kış ayları için kritik uyarı: O abonelerin faturası iki kat artacak

5.08.2026 11:57:00
Güncellenme:
ANKA
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Doğalgazda kış ayları için kritik uyarı: O abonelerin faturası iki kat artacak

Nisan ayında konutlarda yürürlüğe giren kademeli doğalgaz tarifesinin, kış aylarının gelmesi ve tüketimin artmasıyla birlikte abonelerin yaklaşık yüzde 40'ını olumsuz etkileyeceği öngörülüyor. Sektör temsilcileri, merkezi sistemle ısınan binalar ve deniz kıyısındaki kentler başta olmak üzere yaklaşan soğuklarla birlikte faturalarda ciddi artışlar yaşanacağı uyarısında bulunuyor.
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Doğalgazda kademeli tarife uygulaması nisan ayında hayata geçirildi. Yeni sistem kapsamında her il için ayrı tüketim limitleri belirlenirken, konut aboneleri tüketim miktarına göre Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Vergiler ve Sistem Kullanım Bedeli (SKB) dahil olmak üzere, Kademe-1 kapsamındaki aboneler tükettikleri her metreküp doğalgaz için 16,23 TL, Kademe-2 kapsamındaki aboneler ise 26,13 TL ödüyor.

UYGULAMA 23 MİLYON ABONENİN YÜZDE 40'INA KADAR ULAŞABİLİR

Kademeli tarifeden ilk etapta konut abonelerinin yaklaşık yüzde 12'sinin etkileneceği açıklanmıştı.

Ancak doğalgaz sektöründen kaynaklar, kış aylarında tüketimin artmasıyla uygulamanın çok daha geniş bir kesimi etkileyebileceğini belirtti.

ANKA'ya konuşan sektör kaynakları, Türkiye'de yaklaşık 23 milyon konut abonesi bulunduğunu hatırlatarak, kademeli tarifenin abonelerin yüzde 35 ila yüzde 40'ını etkileyebileceğini ifade etti.

KIŞ AYLARINDA FATURALAR YÜKSELEBİLİR

Sektör temsilcileri, özellikle ısınma amaçlı doğalgaz kullanımının yoğunlaştığı kasım ve aralık aylarına dikkat çekti.

Kaynaklar, kasım ve özellikle aralık ayında doğalgaz faturalarında ciddi artışlar görülebileceğini belirterek, yüksek faturaların abonelerin tepkisine neden olabileceğini ve bunun uygulamaya da yansıyabileceğini ifade etti.

MERKEZİ SİSTEMLE ISINAN SİTELERDE FATURALAR ARTTI

Doğalgaz dağıtım şirketleri, merkezi sistemle ısınan ve çok sayıda dairenin bulunduğu bazı sitelere mayıs ayına ilişkin doğalgaz faturalarını gönderdi.

Sektör kaynaklarına göre, bu sitelerde uygulama öncesine kıyasla faturalarda dikkat çeken artışlar yaşandı.

Kaynaklar, merkezi sistemle ısınan büyük sitelerde tüketim limitlerinin aşılmasının, abonelerin daha yüksek ücret uygulanan Kademe-2 tarifesine geçmesine neden olacağını belirtti.

Bu sistemde toplam doğalgaz faturası, binadaki daire sayısına bölünerek hane başına düşen ödeme tutarı hesaplanıyor. Örneğin 25 daireli bir sitede toplam fatura 25'e bölünerek her dairenin ödeyeceği tutar belirleniyor.

DENİZ KIYISINDA YAŞAYANLAR DA ETKİLENEBİLİR

Sektör kaynakları, kademeli tarife uygulamasının deniz kıyısındaki illerde yaşayan aboneler açısından da bazı sorunlara yol açabileceğini değerlendirdi. Özellikle tüketim sınırlarının aşılması halinde bu bölgelerdeki abonelerin de daha yüksek tarifeden doğalgaz kullanmak zorunda kalabileceği ifade edildi.

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