Dolar-Avro ne kadar oldu? İşte son durum
Spot piyasada dolar ve avro güne yükselişle başladı. Dolar/TL 10 Kasım 2021'de 9,74 lira bandında, avro/TL ise 11,28 bandında seyrediyor.
Dolar, 10 Kasım 2021 sabahında 9,73 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 9,7375 lira, satış fiyatı 9,7447 liradan işlem görüyor.
Avro/TL ise aynı dakikalarda 11,2721 lira alış fiyatı, 11,2885 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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