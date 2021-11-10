Dolar-Avro ne kadar oldu? İşte son durum

Spot piyasada dolar ve avro güne yükselişle başladı. Dolar/TL 10 Kasım 2021'de 9,74 lira bandında, avro/TL ise 11,28 bandında seyrediyor.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 09:34
Dolar-Avro ne kadar oldu? İşte son durum
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Dolar, 10 Kasım 2021 sabahında 9,73 lira bandının üzerinde yer alıyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 9,7375 lira, satış fiyatı 9,7447 liradan işlem görüyor. 

Avro/TL ise aynı dakikalarda 11,2721 lira alış fiyatı, 11,2885 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.


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