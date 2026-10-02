Dolar bir rekor daha kırdı: Yılı bitirmeden 49,14 seviyesine ulaştı

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlarken piyasaların odağı ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Tahvil piyasasındaki hareketlilik ve enflasyon endişeleri varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili oluyor.

DOLAR/TL 49,14 SEVİYESİNDE

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın üzerinde 49,0133 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 49,1450 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,3 artışla 55,3750'den, İngiliz Sterlini/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 64,9990'dan işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİNDE GERİLEME

Dün 102,2 ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar endeksi, bugün önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 101,9 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil piyasasında yaşanan sert satış baskısı varlık fiyatlarının yönünde belirleyici olurken, yatırımcıların odağı ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

ENFLASYON ENDİŞELERİ DOLARI DESTEKLEDİ

ABD'de ISM ödenen fiyatlar endeksi 77,1'den 77,9 seviyesine yükseldi. Veri, ABD'li üreticilerin artan ham madde maliyetleriyle mücadele ettiğine işaret etti.

Bu gelişme enflasyonist endişeleri artırırken, dolar endeksinin dün yaşadığı yükselişte de etkili oldu. Fransa kaynaklı mali endişeler nedeniyle Euro'da görülen düşüş de son dönemde doları destekleyen faktörler arasında yer aldı.

Tahvil getirilerinde yaşanan sert yükselişlerin ardından bugün geri çekilmelerin görülmesi ise dolar endeksinin gün içindeki düşüşünde etkili oldu.

Analistler, tahvil getirilerinde bugün geri çekilme yaşanmasına karşın tahvil faizlerinin halen yüksek seviyelerde bulunduğuna dikkat çekti.

PİYASALARDA GÖZLER İSTİHDAM VERİSİNDE

Analistler, bugün yurtiçinde Fon Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısının, yurtdışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile Avro Bölgesi'nde başta enflasyon olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin, ABD Merkez Bankası'nın politikalarına ilişkin ipucu vermesi ve buna bağlı olarak varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.