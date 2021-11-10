Dolar-Euro ne kadar oldu? Tarihi zirve geldi!

10 Kasım 2021 Çarşamba, 09:34

Geçtiğimiz haftayı 9.69 liradan kapatan dolar bu hafta yükselmeye devam ediyor. Dolar yeni güne 9.74 liradan başladı. Öğleden sonra ise ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla 9.86 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Euro/TL ise 11,40'ın üzerinde seyrediyor.

Ekim ayında ABD'de tüketici fiyatları yüzde 0.6'lık beklentiye rağmen aylık yüzde 0.9 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 5.8'lik beklentiye karşın yüzde 6.2 geldi.

Enflasyonun beklentileri aşması Fed'in daha sıkı bir para politikasına beklenenden erken geçmesi ihtimalini artırdı. Bu da dolar/TL'de yeni rekorun gelmesini destekledi.

Dolar ekim ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 200 baz puanlık faiz indiriminden bu yana istikrarlı bir şekilde yükseliyor.

21 Ekim'de Merkez Bankası politika faizini yüzde 16'ya çekmeden önce dolar 9.26 lira civarındaydı. Yani 20 günde dolar/TL'de yüzde 6'tı aşan bir yükseliş yaşandı.

2021'de YÜZDE 33 YÜKSELDİ

Dolar/TL 2021 yılına ise 7.38'den başlamıştı. 2021 genelindeki yükselişi yüzde 33'ü buldu.