Dolar kritik eşiği aştı: Bankalarda 15 lira 20 kuruşa geldi
Dünyada faizlerin artması riskten kaçışı tetiklerken dolar/TL yaklaşık iki aydır işlem gördüğü 14.5-15 bandını aşarak 15 lira 20 kuruşa ulaştı.
Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile yerleştiği 14.5-15 dar bandında seyretmeye devam etse de bant içinde artık üst bandı kırarak bankalarda 15 lira 20 kuruşa geldi.
Geçen hafta resmi tatil nedeniyle sadece iki gün işlem gören dolar, 14.75'li seviyelerden başlayarak 14.95'i aşmıştı.
BANKALARDA 15 SEVİYESİNİ AŞTI
Bugün gün içinde en düşük 14,9370'i gören dolar, şu an bankalarda 15,15 seviyesinde işlem görüyor.
Döviz bürolarında ise 15.09'dan satılıyor.
Kamu bankalarından Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ta seviyeler şöyle:
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