Dolar kritik eşiği aştı: Bankalarda 15 lira 20 kuruşa geldi

Dünyada faizlerin artması riskten kaçışı tetiklerken dolar/TL yaklaşık iki aydır işlem gördüğü 14.5-15 bandını aşarak 15 lira 20 kuruşa ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:59
Dolar kritik eşiği aştı: Bankalarda 15 lira 20 kuruşa geldi
Abone Ol google-news

Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile yerleştiği 14.5-15 dar bandında seyretmeye devam etse de bant içinde artık üst bandı kırarak bankalarda  15 lira 20 kuruşa geldi.

Geçen hafta resmi tatil nedeniyle sadece iki gün işlem gören dolar, 14.75'li seviyelerden başlayarak 14.95'i aşmıştı.

BANKALARDA 15 SEVİYESİNİ AŞTI

Bugün gün içinde en düşük 14,9370'i gören dolar, şu an bankalarda 15,15 seviyesinde işlem görüyor.

Döviz bürolarında ise 15.09'dan satılıyor.

Kamu bankalarından Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ta seviyeler şöyle:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler