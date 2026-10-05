Dolar/TL'de yeni rekor: Haftanın ilk verileri açıklandı

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Cuma günü önceki kapanışın üzerinde 49,1280 seviyesinden günü tamamlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,1630 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,5 düşüşle 55,0140’tan, İngiliz Sterlini/TL ise yüzde 0,2 gerileyerek 64,9760’tan işlem görüyor.

EYLÜL ENFLASYONU YÜZDE 29,73’E GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları eylülde aylık bazda yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73’e geriledi.

ENAG verilerine göre ise eylülde aylık enflasyon yüzde 2,10 olurken yıllık enflasyon yüzde 46,61 olarak gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerinde ise İstanbul’da eylül ayı enflasyonu aylık yüzde 2,11, yıllık yüzde 33,55 olarak kaydedildi.

Geçen hafta ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin altında kalması ve önceki aylara ilişkin verilerin aşağı yönlü revize edilmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekim toplantısında faiz oranını sabit bırakacağı beklentisini güçlendirdi.

Bu hafta açıklanacak eylül ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının Fed’in bundan sonraki faiz patikasına ilişkin ipuçları sunması bekleniyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakma ihtimalinin yüzde 80’i aştığını belirtiyor. Aralık ayında yapılacak yılın son toplantısında ise bankanın 25 baz puan faiz artışına gitme ihtimalinin yüzde 95 seviyesinde fiyatlandığı kaydediliyor.

BRENT PETROL 102 DOLAR CİVARINDA

Enerji piyasalarında ise aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar civarındaki yüksek seyrini koruyor.

Hürmüz Boğazı çevresinde tanker saldırılarının artması ve İran’ın boğazın yeniden açılmasını belirli koşullara bağlaması, arz güvenliğini yeniden gündeme taşıyor.

Jeopolitik gerilimlerin enflasyonist baskıları artıracağı endişeleri dolara yönelik talebi desteklerken, dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,5 yükselerek 102,5 seviyesine çıktı. Böylece dolar endeksi Nisan 2025’ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti.