Dolar/TL'de yeni rekor hazırlığı: 49 TL sınırına dayandı

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürerek 49 TL sınırına dayandı. ABD’de faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi ve jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesiyle dolar endeksi iki ayın zirvesine çıkarken, tahvil getirilerindeki yükseliş de piyasaların odağında.

DOLAR 49 TL SINIRINDA

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,9560’tan tamamladı.

Geçen haftanın son işlem gününde 49 TL seviyesini gören dolar/TL kuru, yeni haftada da rekor seviyelere doğru hareket ediyor.

Dolar/TL, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,98 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 55,78’dan, Sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 64,89’dan işlem görüyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 101,2 seviyesinde bulunuyor.

TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELİYOR

ABD’nin, İran tarafından Hürmüz Boğazı’nın trafiğe açılması için sunulan 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesi, jeopolitik riskleri yeniden gündeme taşıdı.

Enflasyon endişeleri nedeniyle tahvil piyasasında satış baskısı yeniden güçlenirken, ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,23 ile 2007’den bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın seyrediyor.

GÖZLER FED VE PETROL FİYATLARINDA

Güçlü ABD verileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi, dolar endeksini iki ayın zirvesine taşıdı.

Piyasalarda petrol fiyatlarının seyri ile tahvil faizlerindeki yükselişin sürüp sürmeyeceği yakından izlenecek.

Öte yandan ABD-Çin tarafında ticaret ateşkesinin 10 Ocak’a kadar uzatılması, kısa vadede gerilimin yeniden tırmanma riskini azaltan bir unsur oldu.

YURTİÇİNDE VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Analistler, bugün yurtiçinde veri gündeminin sakin olacağını, yurtdışında ise ABD’de eylül ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.