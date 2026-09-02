Dolar/TL'de yeni tarihi zirve: Rekor seviyelerde yükseliş durmuyor

Dolar/TL kuru, küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentilerle rekor seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,2850 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 48,2970 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 55,9490 seviyesine gerilerken, sterlin/TL yatay seyirle 65,2660 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 99,7 seviyesinde hareket ediyor.

BATI ASYA'DAKİ GERİLİM ENFLASYON ENDİŞELERİNİ ARTIRDI

Batı Asya'da gerilimin bölge geneline yayılma riskinin artması, küresel piyasalarda enflasyon endişelerini güçlendirirken tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde kalmasına neden oluyor. Artan enflasyon kaygılarıyla tahvil piyasalarında oluşan satış baskısı, varlık fiyatlarında oynaklığı artırıyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle piyasalarda Fed'in bu ay faiz artırma ihtimaline ilişkin beklentiler de hızla değişti. Geçen hafta yüzde 30'lar seviyesinde olan faiz artışı beklentisi, bu hafta yüzde 70'e yaklaştı.

ABD TAHVİL FAİZİ 3 YILIN ZİRVESİNE YAKLAŞTI

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,82 ile yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, dolar endeksi de 100 seviyesine yakın seyrederek yaklaşık iki haftanın zirvesine yakın bulunuyor.

Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin mesajları da piyasaların odağında yer alıyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyonun beş yılı aşkın süredir yüksek seyrettiğine dikkati çekerek, verilerin enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine ilişkin güven vermesi halinde politika duruşunu değerlendirmek için biraz daha zamanları olacağını belirtti.

Barr, enflasyonun yeterince yavaşlamadığının görülmesi halinde faiz artırımı konusunda kararlı hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

PİYASALAR ABD VERİLERİNE ODAKLANDI

Analistler, bugün yurtiçinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurtdışında ABD'de açıklanacak haftalık mortgage başvuruları, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda ayrıca Fed'in Bej Kitap raporu da yakından izlenecek.