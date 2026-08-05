Dolar/TL tarihi zirvesini yeniledi: Dünyada düşüyor, Türkiye'de rekor kırıyor

Küresel piyasalarda ABD Doları zayıflarken, yurtiçinde döviz kurlarındaki yükseliş hız kesmiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv satışlarıyla piyasaya müdahale ettiği yönündeki beklentilere rağmen Dolar/TL tarihi zirvesini yeniledi.

KÜRESEL PİYASALARDA DOLAR ZAYIFLIYOR

ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslara ilişkin gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki gerileme, küresel piyasalarda enflasyon baskılarının hafifleyeceği beklentisini güçlendirdi.

Öte yandan yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin yeni sinyaller verebilecek istihdam verilerine odaklanırken, bu beklenti ABD Doları üzerinde baskı oluşturdu.

Bu gelişmelerin etkisiyle dolar endeksi güne düşüşle başladı ve 99,786 puan seviyesine kadar geriledi. Endeks, son bir aylık dönemde ise yüzde 1,06 değer kaybetti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN DOLAR/TL'DE TARİHİ ZİRVE

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesine ve iç piyasada rezerv satışlarıyla yükselişin sınırlandırılmaya çalışılmasına rağmen Dolar/TL yukarı yönlü seyrini sürdürdü.

Kur, 47,58 seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO 55 TL SINIRINA DAYANDI

Küresel piyasalarda güç kazanan Euro da yurtiçinde yükselişini sürdürdü.

Euro/TL 54,94 seviyesine çıkarak 55 TL psikolojik sınırına yaklaşırken, Sterlin/TL ise 64,08 seviyesinde işlem gördü. Döviz piyasalarında rekor seviyeler korunmaya devam ediyor.