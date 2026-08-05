Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dolar/TL tarihi zirvesini yeniledi: Dünyada düşüyor, Türkiye'de rekor kırıyor

Dolar/TL tarihi zirvesini yeniledi: Dünyada düşüyor, Türkiye'de rekor kırıyor

5.08.2026 11:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Dolar/TL tarihi zirvesini yeniledi: Dünyada düşüyor, Türkiye'de rekor kırıyor

Küresel piyasalarda dolar güç kaybederken yurtiçinde döviz kurlarındaki tırmanış sürüyor. Merkez Bankası'nın rezerv adımlarına rağmen dolar/TL rekor tazeleyerek tarihi zirvesini yenilerken, Euro/TL kritik eşiğe dayandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Küresel piyasalarda ABD Doları zayıflarken, yurtiçinde döviz kurlarındaki yükseliş hız kesmiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv satışlarıyla piyasaya müdahale ettiği yönündeki beklentilere rağmen Dolar/TL tarihi zirvesini yeniledi.

KÜRESEL PİYASALARDA DOLAR ZAYIFLIYOR

ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslara ilişkin gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki gerileme, küresel piyasalarda enflasyon baskılarının hafifleyeceği beklentisini güçlendirdi.

Öte yandan yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin yeni sinyaller verebilecek istihdam verilerine odaklanırken, bu beklenti ABD Doları üzerinde baskı oluşturdu.

Bu gelişmelerin etkisiyle dolar endeksi güne düşüşle başladı ve 99,786 puan seviyesine kadar geriledi. Endeks, son bir aylık dönemde ise yüzde 1,06 değer kaybetti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN DOLAR/TL'DE TARİHİ ZİRVE

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesine ve iç piyasada rezerv satışlarıyla yükselişin sınırlandırılmaya çalışılmasına rağmen Dolar/TL yukarı yönlü seyrini sürdürdü.

Kur, 47,58 seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO 55 TL SINIRINA DAYANDI

Küresel piyasalarda güç kazanan Euro da yurtiçinde yükselişini sürdürdü.

Euro/TL 54,94 seviyesine çıkarak 55 TL psikolojik sınırına yaklaşırken, Sterlin/TL ise 64,08 seviyesinde işlem gördü. Döviz piyasalarında rekor seviyeler korunmaya devam ediyor.

İlgili Konular: #dolar #euro #dolar/TL

İlgili Haberler

Emekli maaşı zam farkları yatıyor: İşte Ocak 2027 zammı için masadaki 3 farklı senaryo
Emekli maaşı zam farkları yatıyor: İşte Ocak 2027 zammı için masadaki 3 farklı senaryo Milyonlarca memur ve emekli için temmuz ayı zam dönemi geride kalırken, gözler en düşük emekli aylığı fark ödemeleri ile Ocak 2027'de yapılacak maaş artışına çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maaşları 23 bin 552 TL'ye tamamlanacak emeklilerin fark ödemeleri için 7 Ağustos tarihini işaret etti. Öte yandan temmuz ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte, milyonlarca yurttaşın Ocak 2027'de alacağı muhtemel zam oranları ve yeni maaş tabloları da netleşmeye başladı.
Motorinde ikinci indirim de ÖTV'ye takıldı: Fiyatlar ne kadar düşecek?
Motorinde ikinci indirim de ÖTV'ye takıldı: Fiyatlar ne kadar düşecek? Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte motorin grubunda peş peşe ikinci indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarının hesaplamalarına göre indirim potansiyelinin büyük bölümü ÖTV düzenlemesi kapsamında değerlendirilirken, kalan kısmın gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.
Altın fiyatlarında yükseliş serisi sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 5 Ağustos 2026 Çarşamba...
Altın fiyatlarında yükseliş serisi sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 5 Ağustos 2026 Çarşamba... 5 Ağustos 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 5 Ağustos 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...