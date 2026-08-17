Dolar/TL yeni haftaya tırmanışla girdi: Kritik seviye aşılmak üzere

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 47,9010 seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden Dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,8818'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselerek 47,9010 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,3 artışla 55,5560'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 64,9720'den işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Dolar endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 99,5 seviyesine indi.

ABD'de perakende satışlar temmuz ayında artış beklentilerine karşın yüzde 0,6 azaldı. Böylece perakende satışlar Ekim 2025'ten bu yana ilk kez gerilemiş oldu.

Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi de ağustosta 51'e düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

FED'İN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ YÜZDE 30'A GERİLEDİ

Zayıf perakende satışlar ve tüketici güvenindeki gerilemenin bir araya gelmesi, üçüncü çeyreğin ilerleyen dönemlerinde tüketici harcamalarının ivmesine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Bu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 30 seviyesine geriledi. Yıl sonuna kadar bir faiz artırımı yapılacağına ilişkin beklentiler de zayıfladı.

Piyasaların odağında bu hafta Fed'in temmuz ayındaki toplantısına ilişkin yayımlayacağı tutanaklar bulunuyor.

BATI ASYA'DAKİ GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

Batı Asya'da devam eden barış görüşmelerinden sonuç alınamaması, piyasalardaki risk iştahını sınırlıyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırıları ve ABD'nin İran'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulayabileceğine ilişkin açıklamalar, jeopolitik belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

GÖZLER YURTİÇİ VE YURTDIŞI VERİLERDE

Analistler, bugün yurtiçinde bütçe dengesi, yurtdışında ise sakin bir veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin yanı sıra jeopolitik gelişmeler ve Dolar'ın küresel seyri yakından izlenecek.