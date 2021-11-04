Dolar ve avroda son durum (04.11.2021)
İstanbul serbest piyasada dolar 9,6780 liradan, avro 11,2280 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 9,6760 liradan alınan dolar, 9,6780 liradan satılıyor. 11,2260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,2280 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,7010 lira, avronun satış fiyatı ise 11,2180 lira olmuştu.
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