Dolar ve avroda son durum (09.12.2021)

İstanbul serbest piyasada dolar 13,6660 liradan, avro 15,5100 liradan güne başladı.

AA
09 Aralık 2021 Perşembe, 09:01
Dolar ve avroda son durum (09.12.2021)
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Serbest piyasada 13,6640 liradan alınan dolar 13,6660 liradan satılıyor. 15,5080 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5100 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,7600 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5490 lira olmuştu.


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