Dolar ve Euro ne kadar oldu? (5 Haziran 2023)

Yayınlanma: 05.06.2023 - 08:41

Güncelleme: 05.06.2023 - 08:41

Dolar kuru haftanın ilk iş gününe 21 TL seviyesini geçerek rekorla başladı. Dolar/TL, pazartesi günü önceki kapanışına göre yüzde 0,94 yükselerek 21,12'den işlem görüyor.

Dolar/TL, gün içerisinde 21,15'e kadar yükseldi. Geçen haftayı 20,92 liradan tamamlayan dolar kuru, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan önce 20 lira altındaydı.

Kapalıçarşı'da dolar/TL 21,38 seviyesinden satılırken, bankaların satış kuru ise 22 liranın üzerinde.

Euro/TL ise yüzde 0,78'lik yükselişle 22,70'den fiyatlanıyor. Euro/TL ise pazartesi sabahında 22,99'a kadar çıktı.

Hafta sonu açıklanan yeni Kabine'de ekonomi yönetiminin başına geçen Mehmet Şimşek, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devralırken "şeffaflık", "öngörülebilirlik", "fiyat istikrarı" gibi "piyasa dostu" kavramlar kullanmış, Türkiye'nin "Rasyonel zemine dönmekten başka çaresi yok" demişti.