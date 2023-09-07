Dolar ve Euro ne kadar oldu? 7 Eylül 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 07.09.2023 - 10:52

Güncelleme: 07.09.2023 - 10:52

Ekonomide yaklaşık iki yıldır terkedilen ortodoks politikaları yeniden uygulayarak raydan çıkmış enflasyonu kontrol altına almayı planlayan hükümet, dün açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyon beklentisini yukarı çekip, büyüme beklentisini düşürdü.

Senelerdir düşük faiz vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir yandan OVP'ye desteğinin tam olduğunu belirtirken, diğer taraftan büyümeden "kesinlikle taviz" vermeyeceklerinin altını çizdi.

Yüksek enflasyon ile mücadele edileceği vurgusuna rağmen OVP'de ekonomik büyüme projeksiyonlarının yine de görece yüksek kalması dikkat çekti.

"BİR YAVAŞLANMA HEDEFLENMİYOR

Adının açıklanmasını istemeyen bir bankacı, OVP ile ilgili yaptığı değerlendirmede, ekonomi yönetiminin vurgu yaptığı sıkı para ve maliye politikası ile ekonomik büyüme tahminlerinin uyumsuz olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de son olarak 2018'de ortodoks bir para ve maliye politikasıyla belirgin sıkılaşma yapılmıştı. Bu politika izlenirken 2019 büyüme hedefi yüzde 2.3, gerçekleşme ise yüzde 1 idi. Şimdi ise öyle bir yavaşlama hedeflenmiyor, ki yayımlanan rakamlar TCMB enflasyon raporunda yayımlanan tahminlerle uyumlu" dedi.

"BÜTÇE AÇIĞI DEVAM EDECEK"

Nispeten güçlü büyüme projeksiyonları nedeniyle cari ve dış açık probleminin uzunca bir süre süreceğini düşündüğünü belirten bankacı, "Ayrıca bütçe açığı da yüksek deprem harcamaları nedeniyle bu ve önümüzdeki sene devam edecek. Bu da borçlanma ve bunun finansmanı kaynaklı baskıların uzun süre devam edeceğini düşündürüyor. Bu finansman baskısı mevcut politika araçlarıyla mı hafifletilecek yoksa başka yöntemlerle mi, bu belirtilmiyor" dedi.

Bugünün veri gündemine bakıldığında TCMB'nin 1430'da açıklayacağı haftalık döviz rezervi, yurtdışı yerleşiklerin hisse ve tahvil portföyü ile BDDK ve TCMB'nin yayımlayacağı bankacılık sektörü verileri izlenecek.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL sınırlı yukarı yönlü hareketini sürdürerek 26.82'li seviyelerden işlem görüyor.

Euro/TL ise 28.79 seviyesinden alıcı buluyor.

KKM'NİN ALTERNATİFİ DÖVİZ OLDU

Kur korumalı mevduat büyüklüğünün azaltılması için TCMB tarafından hedeflerin belirlenmesinin ardından bankaların mevduat faizlerindeki yükseliş, KKM hesap büyüklüğü ve KKM'den ayrılmak isteyenlerin döviz talebi yaratıp yaratmadığı takip ediliyor.

Reuters tarafından geçen hafta yayımlanan haberde, TCMB'nin belirlediği hedeflerin ardından ilk verilerin dövizden dönen KKM'den ayrılanların TL'ye dönmek yerine ağırlıklı olarak dövize geçmeyi tercih ettiği belirtildi.

Uzmanlar TCMB'nin belirlediği hedeflere göre KKM'den çıkış takviminin yıllar alabileceğini, başka teşvikler gelene veya TL güçlenene kadar tasarruf sahiplerinin döviz tercih edeceklerini ifade ediyorlar.