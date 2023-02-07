Dolar ve Euro ne kadar oldu? (7 Ocak 2023)

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:30

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 10:33

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı son belirlemelere göre 2,921'e yükseldi. Dün öğle saatlerinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gece yarısından sonra yaptığı açıklamada 4,758'i teyitli, henüz teyit edilmemiş olanlarla birlikte 6.217 binanın yıkıldığını ifade etti. Depremin sosyal ve ardından ekonomik etkileri piyasalarda takip ediliyor.

Hazine dün 2 yıl vadeli borçlanma ardından bugün de 3 yıl vadeli TLREF endeksli ile 10 yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek. Sabit kuponlu gösterge 10 yıllık tahvil ihalesine TCMB'nin düzenlemeleriyle yoğun ilgi bekleniyor. Veri gündeminde Hazine nakit dengesi de yer alıyor.

Merkez Bankası (TCMB) dün akşam yaptığı açıklamalarla deprem bölgesindeki firmaların reeskont ile avans kredilerinin geri ödemeleri ötelerken deprem bağışlarına ilişkin transferlerden ücret alınmayacağını belirtti.

Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor. TL geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere dolar karşısında yüzde 29.6 değer yitirdi. Dolar/TL bu sabah 08.59'da 18.8295/18.8300 seviyesinde.

TL mevduat faizleri kampanyalarla yüzde 30'u aşarken geçen hafta da sektör genelinde TL mevduat faizleri yükselmeye devam etti. Dövizden dönen kur korumalı mevduat faizinde yüzde 12'den yaşanacak artışın ne kadar olacağı ayrıca piyasada takip ediliyor.

EURO/ TL NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 20,2240 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20.2260 lira olarak belirlendi.

Dün, Euro'nun satış fiyatı ise 20,2620 lira olmuştu.

EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR OLDU?

Güne 1,0729 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:22 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 1,0744'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0709, en yüksek 1,0799 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0730 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 09.01.2023 tarihinde 1,0637 ile son bir ayın en düşük, 02.02.2023 tarihinde ise 1,1033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

SEÇİM GÜNDEMİ

İktidar düşük faiz, cari fazla odaklı alışılagelmişin dışındaki ekonomi politikaları uygularken muhalefet tüm ekonomi politikalarını tersine çevirmeyi hedefliyor. Bu nedenle 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimde ekonomi politikalarında köklü değişim getirecek bir sonucun gerçekleşip gerçeklemeyeceği izleniyor. Anketler birbirine yakın sonuçlara işaret ediyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Dolar hafta başındaki yükselişinden sonra kısmen geriledi ancak işlemcilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla faiz artırımına gideceğini öngörmeleriyle bir ayın zirvesine yakın seyretti. Asya borsaları son 24 saatte sert düşüşlerin ardından hafif toparlandı.