Dolar ve Euro'da tarihi zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 10 Kasım 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 10.11.2023 - 09:21

Güncelleme: 10.11.2023 - 09:21

Yargıtay'ın bugüne kadar benzeri görülmemiş bir adım atarak, TİP Milletvekili Can Atalay'ın tahliyesine karar veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararıyla yargıya güven endişesi alevlendi; analistlere göre oluşturulmaya çalışılan uluslararararası yatırımcı güveni de yara aldı.

Özellikle bu kararın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, uluslararası yatırımcı toplantıları düzenleyerek fon sağlamaya çalıştığı bir döneme denk gelmesi bu kaygıyı tetikleyen unsurlardan biri.

ÖZGÜR ÖZEL HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ YÜRÜYÜŞÜ'NE KATILACAK



CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Türkiye Barolar Birliği'nce düzenlenecek ve Anayasa Mahkemesi önünden başlayacak Hukukun Üstünlüğü Yürüyüşü'ne katılacak. Süreç piyasalarda da yakından takip ediliyor.

TÜİK bugün saat 10.00'da Eylül ayına ilişkin iş gücü ile sanayi üretim verilerini yayımlayacak.

Fed Başkanı Jerome Powell, dünkü açıklamalarıyla faizlerin zirveye görmüş olabileceği beklentilerini zayıflatırken küresel piyasalarda yükselen tahvil getirileri yatırımcı iştahı üzerinde baskı oluşturdu.

Powell ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri dün yaptıkları açıklamalarda faizlerin enflasyon ile mücadeleyi sonlandırmaya yetecek kadar yüksek olup olmadığından hâlâ emin olmadıklarını belirttiler.

Merkez Bankası (TCMB) tarafından dün açıklanan verilere göre bankanın toplam rezervleri geçen hafta itibarıyla 128.42 milyar dolara yükseldi. Seçim öncesine göre rezervlerde yüzde 30 üzeri artış yaşanırken bu tutar da yaklaşık 30 milyar dolara tekabül ediyor.

Hazine'nin bu hafta gerçekleştirdiği ihaleler tahvil bono piyasasının kamu kontrolünden yeniden serbest piyasaya doğru ilerlediğini gösterdi. İhalelerden 2 yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri, bankalara zorunlu olarak tahvil aldıran regülasyonlarla gerilediği tek haneli seviyelerden yüzde 42.18'e kadar yükseldi.

Mayıs ayında gerçekleşen iki seçim arasında yabancı payındaki rekor düşüşe rağmen TCMB regülasyonlarıyla yüzde 8.6 civarına kadar gerileyen bileşik getiri aradan geçen yaklaşık altı ayda 33 puandan fazla yükselmiş oldu. TCMB'nin geçen ay bankalara tahvil yükümlülüğü getiren regülasyonların önemli bölümünü kaldırması ve faiz artışları TL cinsi bono piyasasını yeniden serbestleşmeye doğru götürüyor.

CDS'LERDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Türkiye'nin kredi iflas takası priminde (CDS) jeopolitik endişlelerle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş geçen hafta son buldu. 5 yıllık CDS dün günü 374/380 baz puandan tamamladı.

Dolar TL bu sabah kur güne 28.73 zirvesinden başladı. TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 34.4 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 27.4 seviyesinde gerçekleşti.

Euro ise dünden sonra bu sabah ilk kez 31.03'ü görerek zirve tazeledi. Saat 09.15'de sınırlı düşüşle 30.47 bandında işlem görüyor.

Merkez Bankası ise sadeleşme adımlarına devam ediyor. TCMB bu hafta şirketlerin kredi bakiyesine göre döviz pozisyonlarını bildirim yükümlülüğüne ilişkin sınır ve kapsamı değiştirdi. Resmi gazete ve TCMB'nin basın duyurusuna göre 10 milyon lira üzeri kredisi bulunan firmaların özet döviz pozisyon raporlaması uygulamasına son verildi. TCMB'nin sadeleşme adımlarına devam etmesi bekleniyor.