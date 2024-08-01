Dolar zirveye yakın seyrediyor! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 1 Ağustos 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 01.08.2024 - 11:51

Güncelleme: 01.08.2024 - 11:51

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışına göre yüzde 0,17 artışla 33,14'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 33,16 civarında seyrederek zirve tırmanışına devam ediyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 35,98'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 104,20 seviyesinde bulunuyor.

FED EYLÜL'DE İNDİRİME Mİ GİDİYOR?

ABD Merkez Bankası (Fed), dün akşam politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bıraksa da eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine başlayabileceğinin sinyalini verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyonun gerilediği ancak hala bir miktar yüksek seyrettiği belirtilerek, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fed Başkanı Jerome Powell ise bankanın faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylülde masaya gelebileceğini ifade etti.

Fed'in para politikası kararı ve Powell'ın yönlendirmeleriyle tahvil piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,06'ya geriledi.

Analistler, Fed'in faiz kararının ardından açıklanacak makro ekonomik verilerin yatırımcıların gündeminde olacağını söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve Euro Bölgesi'nde işsizlik verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.