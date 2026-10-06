Dolardaki düşüş alım fırsatı mı? Morgan Stanley’den yeni kur tahmini

Morgan Stanley, küresel döviz piyasalarına ilişkin değerlendirmesinde dolar için kısa ve orta vadede farklı bir görünüm ortaya koydu.

Eylül sonunda açıklanan zayıf ABD istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni bir faiz artırımına gideceği beklentisini azaltırken doların yükselişini de sınırladı.

Banka, buna rağmen dolar için orta vadede güçlü görünümünü koruyor.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞLER İÇİN 'ALIM FIRSATI' DEĞERLENDİRMESİ

Morgan Stanley, dolar için nötr-pozitif görüşünü sürdürürken kısa vadeli geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Bankaya göre enerji fiyatlarında yeniden yükseliş yaşanması veya küresel piyasalarda riskten kaçışın güçlenmesi durumunda doların zayıflaması kısa sürebilir.

Bu nedenle doların yönünde ABD ekonomik verileri kadar enerji fiyatları ve küresel risk iştahı da belirleyici olacak.

JAPON YENİNDE ZAYIFLIK BEKLENTİSİ

Morgan Stanley, Japon yeni için ise zayıf bir görünüm öngörüyor.

Banka, düşük faizli para birimlerinden borçlanılarak daha yüksek getirili varlıklara yatırım yapılmasına dayanan “carry trade” işlemlerinin dolar/yen paritesini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Dolar/yen paritesinin mevcut hareket bandının üst sınırına yakın seyretmesi beklenirken, yenin değer kaybı Japonya’nın döviz piyasasına müdahale etme ihtimalini de gündemde tutuyor.

NORVEÇ KRONU ENERJİ RİSKİNE KARŞI ÖNE ÇIKIYOR

Morgan Stanley, enerji fiyatlarındaki yükselişe karşı korunmak isteyen yatırımcılar açısından Norveç kronunu öne çıkardı.

Bankaya göre petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve Batı Asya kaynaklı arz endişelerinin güçlenmesi halinde Norveç kronu, Euro ve İsveç kronuna kıyasla daha avantajlı bir görünüm sergileyebilir.

Petrol ihracatçısı Norveç’in para birimi, enerji fiyatlarındaki yükselişten destek bulabilecek para birimleri arasında gösteriliyor.

EURO ÜZERİNDE ENERJİ VE FRANSA BASKISI

Morgan Stanley, Euro’nun ise Avrupa’nın yüksek enerji maliyetlerine karşı hassasiyeti nedeniyle baskı altında kalabileceğini öngörüyor.

Batı Asya’daki arz risklerinin enerji fiyatlarını yukarı taşıması, enerji ithalatına bağımlı Euro Bölgesi ekonomileri açısından maliyet baskısını artırıyor.

Fransa tahvilleri ile referans tahviller arasındaki getiri farkının açılması da Euro üzerinde ek baskı yaratan unsurlar arasında yer alıyor.

Bankanın değerlendirmesine göre, enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi ve Avrupa tahvil piyasalarındaki risklerin devam etmesi halinde Euro’nun dolar karşısındaki zayıf görünümü sürebilir.