Dolar/Euro ne kadar oldu? (12 Eylül 2022)

12 Eylül 2022 Pazartesi, 09:28

Hızlı yükselişine devam eden dolar endeksi geçen hafta 110 değerinin üzerini görmüş Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) rekor faiz artırımı sonrası gerilemişti.

ECB'nin perşembe günkü rekor olan 75 baz puanlık faiz artırımından 1 gün önce ise Euro/dolar 0.99'un altını gördü.

Faiz artırımının ardından ise Euro/dolar paritesi 1'in üzerine tırmandı. Dolar endeksi ise bu sabah itibarıyla 108.4'e kadar geriledi.

Dolar yeni haftaya 18.24 lira, Euro ise 18.40 liradan başladı.