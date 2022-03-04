Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde yangın çıktı

İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA
04 Mart 2022 Cuma, 08:34
Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde yangın çıktı
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Dolmabahçe Sarayı'da selamlık bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Görevli personel durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere çalışmalara başladı.



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