Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde yangın çıktı
İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Dolmabahçe Sarayı'da selamlık bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Görevli personel durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere çalışmalara başladı.
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