Donald Trump fitili ateşledi: Küresel borsalarda yönü teknoloji devleri belirleyecek

Ortadoğu'daki jeopolitik belirsizliklere karşın bilanço sezonunda teknoloji şirketlerine yönelik iyimserlikler, küresel piyasalardaki toparlanmayı destekliyor. ABD ile İran arasındaki yüksek gerilim enflasyon endişelerini beslerken, ABD Başkanı Donald Trump, "İran, çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok" dedi. Tarafların karşılıklı saldırıları fiyatlamaları zorlarken, yatırımcıların yapay zeka bağlantılı şirket hisselerine yönelmesi risk iştahını canlı tutuyor.

Tırmanan jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesi, enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü riskleri yeniden gündeme taşıdı. Enflasyonist baskıların güçlenmesiyle merkez bankalarının daha şahin bir politika izleyeceği beklentisi tahvil piyasalarında satış baskısı yarattı. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,26 ile yaklaşık 17 ayın en yüksek seviyelerine çıkarken, para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar iki faiz artışı yapabileceği öngörüleri güçlendi.

Diğer yandan tarife gündemi yeniden alevlendi. Trump, ithal jenerik ilaçlara iki yıl sonra yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını, Kanada'dan ithal edilen bazı mallara ise ayrımcı uygulamalar gerekçesiyle yüzde 50 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı. Financial Times'ın haberine göreyse Trump cuma günü süresi dolacak küresel gümrük vergisinin yerine bu hafta bazı ülkelere yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında değişen yeni gümrük vergileri uygulamaya hazırlanıyor.

ALPHABET VE TESLA'NIN BİLANÇOLARI BEKLENİYOR

Artan belirsizliklerin ortasında, yatırımcıların gözü Alphabet ve Tesla başta olmak üzere teknoloji şirketlerinden gelecek bilançolara çevrildi. Analistler, şirketlerin yapay zeka yatırımları ve sermaye harcamalarına yönelik verecekleri mesajların fiyatlamalarda belirleyici olacağını ifade ediyor. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,63 ile son iki ayın zirvesine yaklaşırken dolar endeksi 101,1 seviyesinde yatay seyrediyor. Altının ons fiyatı yüzde 1,2 artışla 4.128 dolara, Brent petrolün varili ise yüzde 0,6 yükselişle 89,8 dolara çıktı. S&P 500 yüzde 0,89, Nasdaq yüzde 1,29 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,74 değer kazanırken, ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsalarında teknoloji ve savunma hisselerinin öncülüğünde pozitif bir görünüm hakimdi. İngiltere'de yeni Başbakan Andy Burnham'ın Maliye Bakanlığı görevine John Healey'i getirmesi ve harcama kurallarında esneklik arayacağı mesajı, tahvil piyasasında satış baskısını artırdı. İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'in üzerinde kaldı, ülkede işsizlik mart-mayıs döneminde yüzde 4,9 olarak açıklandı. Piyasaların diğer odak noktası ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar oldu. Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,28, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,81 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

ASYA BORSALARI HONG KONG HARİÇ POZİTİF

Asya tarafında ise Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıktı. Japonya'da haziran ayında ithalatın yüzde 25,4 artmasıyla dış ticaret dengesi 406,9 milyar yen açık verdi. Bölge piyasalarında yarı iletken sektöründeki toparlanma dikkat çekerken, Güney Kore'de SK Hynix, Samsung ve LG Electronics gibi şirket hisselerinde hızlı yükselişler yaşandı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi yüzde 2,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi; Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1 değer kaybetti.

BIST 100 ENDEKSİNDE SATIŞ BASKISI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,69 kayıpla 13.974,14 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dünü 47,1890'dan kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasada 47,2140 seviyesinden işlem görüyor. BIST 100 endeksinde 13.800 - 13.900 puan aralığının destek, 14.100 - 14.200 puan bandının ise direnç konumunda olduğunu vurguladı.