Dört ayda 631 bin emekçi işten atıldı

Türkiye İş Kurumu’nun, Mayıs 2026 ile ilgili dün açıkladığı aylık bülten, işsizlik ödeneği almak için yapılan başvurulardaki artışın hız kesmeden sürdüğünü gösterdi.

İŞKUR’un bültenine göre yılın ilk dört ayında işsizlik ödeneği almak için İŞKUR’a başvuran emekçi sayısı, Ocak-Nisan 2025’e kıyasla yüzde 8.4 artarak 630 bin 794 kişi oldu. Bu dönemde, “ödeneği hak etme”yle ilgili ağır yasal koşullar nedeniyle bu kişilerin yüzde 1.4 artışla 285 bin 137’si destek alabildi. Ödenekten yararlanma oranı yüzde 48.3’ten yüzde 45.2’ye düştü. Sadece Nisan 2026’da ise ödenek için 136 bin 626 kişi başvururken 64 bin 921’i destek aldı. Yararlanma oranı yüzde 47.5 oldu. Öte yandan yaş grubuna göre bakıldığında en çok başvuranlar yüzde 22.1 payla 25-29 yaş. Ayrıca 20-34 yaştaki gençlerin toplam başvurulardaki payı ise yüzde 52.94 oldu.