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Dört büyüklerin finansal tablosu netleşti: En çok zarar eden kulüp hangisi oldu?

Dört büyüklerin finansal tablosu netleşti: En çok zarar eden kulüp hangisi oldu?

11.08.2026 10:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Dört büyüklerin finansal tablosu netleşti: En çok zarar eden kulüp hangisi oldu?

Süper Lig devlerinin borsada işlem gören şirketlerine ait yıllık finansal sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borsada işlem gören futbol şirketlerinin yıllık finansal sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklandı.

Açıklanan verilere göre dört kulüp arasında kâr elde eden tek şirket Galatasaray Sportif AŞ oldu. Sarı-kırmızılı şirket, 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki dönemde 871 milyon TL kâr açıkladı.

FENERBAHÇE 4,1 MİLYAR TL ZARAR AÇIKLADI

Dört şirket arasında en yüksek zarar Fenerbahçe Futbol AŞ'de gerçekleşti. Fenerbahçe, söz konusu dönemde 4 milyar 180 milyon TL zarar bildirdi.

Trabzonspor Sportif AŞ'nin zararı 1 milyar 980 milyon TL, Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'nin zararı ise 1 milyar 330 milyon TL oldu.

SÜPER LİG DEVLERİNİN KÂR VE ZARARLARI

  • Fenerbahçe: 4 milyar 180 milyon TL zarar
  • Trabzonspor: 1 milyar 980 milyon TL zarar
  • Beşiktaş: 1 milyar 330 milyon TL zarar
  • Galatasaray: 871 milyon TL kâr
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