Dört büyüklerin piyasa değerinde zirve el değiştirdi: En değerli kulüp hangisi oldu?

Türkiye'de futbol milyonlarca taraftarın yakından takip ettiği spor dallarının başında gelirken, Borsa İstanbul'da işlem gören dört büyük kulübün hisse performansı yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlanıyor.

Sportif başarı ve transfer dönemlerinde hisselerde kısa süreli hareketlilik yaşansa da kulüplerin yüksek borçluluk seviyeleri ve finansal yapıları, hisse fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

KULÜP HİSSELERİNDE BEKLENEN YÜKSELİŞ GÖRÜLMEDİ

Yüksek borç yükü nedeniyle yatırımcı ilgisini sınırlı ölçüde çekebilen futbol kulüpleri, yapılan transferlere rağmen hisse fiyatlarında kalıcı yükseliş sağlayamıyor.

Sportif başarıların da uzun yıllardır beklentileri tam anlamıyla karşılamaması, kulüp hisselerindeki performansın zayıf kalmasına neden oluyor.

FENERBAHÇE ZİRVEDE YER ALDI

Borsa İstanbul'da işlem gören dört büyük kulüp arasında piyasa değeri en yüksek şirket Fenerbahçe oldu.

Kulüplerin hisse fiyatları ve piyasa değerleri şöyle sıralandı:

Fenerbahçe

Hisse fiyatı: 3 TL

3 TL Piyasa değeri: 18,6 milyar TL

Galatasaray

Hisse fiyatı: 0,99 TL

0,99 TL Piyasa değeri: 13,2 milyar TL

Beşiktaş

Hisse fiyatı: 1,81 TL

1,81 TL Piyasa değeri: 7,9 milyar TL

Trabzonspor