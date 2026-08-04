Dört parçaya bölünerek satıldı: Ünlü fast-food şirketi iflas etti

ABD merkezli fast-food şirketi Fat Brands'in iflas sürecinde önemli bir aşamaya geçildi. ABD'deki iflas mahkemesi, şirketin tasfiye planını onaylayarak, uzun süredir devam eden hukuki sürecin resmen uygulanmasının önünü açtı.

Restaurant Business'ın haberine göre, onaylanan plan kapsamında Fat Brands'in eski CEO'su Andy Wiederhorn'a karşı açılabilecek olası davalar için de finansman ayrıldı. Süreçte ABD İflas Mahkemesi'nden gelen çeşitli itirazlar değerlendirilirken, İflas Hakimi Alfredo Perez şirketin çıkış stratejisini onayladı.

FAT BRANDS DÖRT PARÇA HALİNDE SATILDI

Fat Brands, mayıs ayında ağırlıklı olarak alacaklılarına olmak üzere dört parça halinde satıldı. Borcun önemli bölümü öz sermayeye dönüştürülürken, şirketin en büyük varlıklarının devri de bu süreçte tamamlandı.

Twin Peaks markası ise ayrı bir grup tahvil sahibine satıldı. Söz konusu markanın daha sonra bir franchise sahibi grubuna yeniden devredilmesi planlanıyor. Şirketin büyük bölümü de tahvil sahiplerine ait ayrı bir kuruluşa geçti.

BAZI MARKALAR FARKLI ŞİRKETLERE DEVREDİLDİ

Hot Dog on a Stick markası, Las Vegas merkezli Amazing Brands'e 8 milyon dolar karşılığında satıldı.

Hızlı servis burger zinciri Elevation Burger ise Kuveyt merkezli bir şirkete 2,5 milyon dolar bedelle devredildi.

1,4 MİLYAR DOLAR BORÇLA İFLAS BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Fat Brands, ocak ayında yaklaşık 1,4 milyar dolarlık borçla iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirketin borcunun büyük bölümünü, 2021-2023 yılları arasında gerçekleştirilen menkul kıymetleştirme işlemlerinden kaynaklanan tahviller oluşturuyordu.

Şirket, söz konusu finansmanı Twin Peaks, Fazoli's, Johnny Rockets, Round Table Pizza ve Hot Dog on a Stick gibi restoran markalarını satın almak amacıyla kullanmıştı.