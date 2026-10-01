Döviz yatırımında en çok kazandıranlar belli oldu: Hangi para birimi ne kadar yükseldi?

Döviz kurlarında 2026 yılının 1 Ocak-30 Eylül döneminde yaşanan değişimler, döviz bazlı yatırımların Türk Lirası karşısındaki değerini artırdı. Yıl başında 1 milyon TL'lik anaparanın farklı para birimlerinde değerlendirilmesi durumunda, incelenen tüm döviz türlerinin yatırımcısına kazanç sağladığı görüldü.

EN FAZLA KAZANDIRAN DÖVİZ NORVEÇ KRONU OLDU

Listenin ilk sırasında Norveç Kronu yer aldı. 1 Ocak'ta 4,2590 TL olan Norveç Kronu, 30 Eylül'de 5,0870 TL'ye yükseldi. Bu değişim yüzde 19,44'lük kazanca karşılık gelirken, 1 milyon TL'lik yatırımın değeri 1 milyon 194 bin 412 TL'ye çıktı.

ABD DOLARI YÜZDE 14,16 KAZANDIRDI

ABD Doları, yılın ilk 9 ayında yüzde 14,16 değer kazandı. 1 Ocak'ta 42,8623 TL olan ABD Doları, 30 Eylül'de 48,9303 TL'ye yükseldi.

Bu değişimle 1 milyon TL'lik yatırımın karşılığı 1 milyon 141 bin 570 TL oldu.

JAPON YENİ VE EURO DA YÜKSELDİ

Japon Yeni 1 Ocak'ta 0,274189 TL seviyesindeyken 30 Eylül'de 0,310954 TL'ye çıktı. Yatırımcısına yüzde 13,41 kazandıran Japon Yeni, 1 milyon TL'lik anaparayı 1 milyon 134 bin 86 TL'ye taşıdı.

Euro ise yılın ilk günündeki 50,4532 TL seviyesinden 55,5567 TL'ye yükseldi. Eurodaki yüzde 10,12'lik değişim sonucunda 1 milyon TL'lik yatırımın değeri 1 milyon 101 bin 153 TL'ye ulaştı.

RUS RUBLESİ VE İSVEÇ KRONU

Rus Rublesi 1 Ocak'ta 0,535 TL'den işlem görürken 30 Eylül'de 0,58042 TL'ye yükseldi. Rubledeki yüzde 8,49'luk kazanç, 1 milyon TL'lik yatırımın değerini 1 milyon 84 bin 897 TL'ye çıkardı.

İsveç Kronu ise yıl başındaki 4,6486 TL seviyesinden 4,8827 TL'ye yükseldi. Yüzde 5,04'lük kazançla 1 milyon TL'lik yatırımın değeri 1 milyon 50 bin 359 TL oldu.

DÖVİZLERİN 9 AYLIK PERFORMANSI

İsveç Kronu: Yüzde 5,04 kazanç — 1 milyon 50 bin 359 TL

Rus Rublesi: Yüzde 8,49 kazanç — 1 milyon 84 bin 897 TL

Euro: Yüzde 10,12 kazanç — 1 milyon 101 bin 153 TL

Japon Yeni: Yüzde 13,41 kazanç — 1 milyon 134 bin 86 TL

ABD Doları: Yüzde 14,16 kazanç — 1 milyon 141 bin 570 TL

Norveç Kronu: Yüzde 19,44 kazanç — 1 milyon 194 bin 412 TL