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Döviz yatırımında en çok kazandıranlar belli oldu: Hangi para birimi ne kadar yükseldi?

Döviz yatırımında en çok kazandıranlar belli oldu: Hangi para birimi ne kadar yükseldi?

1.10.2026 11:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Döviz yatırımında en çok kazandıranlar belli oldu: Hangi para birimi ne kadar yükseldi?

2026’nın ilk 9 ayında döviz kurlarındaki yükseliş, farklı para birimlerinde yatırım yapanların Türk Lirası karşısındaki birikimlerini artırdı. İncelenen tüm döviz türleri bu dönemde yatırımcısına kazanç sağlarken, para birimlerindeki değer artışları farklı oranlarda oldu. Peki, en çok kazandıran para birimi hangisi? İşte ayrıntılar...
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Döviz kurlarında 2026 yılının 1 Ocak-30 Eylül döneminde yaşanan değişimler, döviz bazlı yatırımların Türk Lirası karşısındaki değerini artırdı. Yıl başında 1 milyon TL'lik anaparanın farklı para birimlerinde değerlendirilmesi durumunda, incelenen tüm döviz türlerinin yatırımcısına kazanç sağladığı görüldü.

EN FAZLA KAZANDIRAN DÖVİZ NORVEÇ KRONU OLDU

Listenin ilk sırasında Norveç Kronu yer aldı. 1 Ocak'ta 4,2590 TL olan Norveç Kronu, 30 Eylül'de 5,0870 TL'ye yükseldi. Bu değişim yüzde 19,44'lük kazanca karşılık gelirken, 1 milyon TL'lik yatırımın değeri 1 milyon 194 bin 412 TL'ye çıktı.

ABD DOLARI YÜZDE 14,16 KAZANDIRDI

ABD Doları, yılın ilk 9 ayında yüzde 14,16 değer kazandı. 1 Ocak'ta 42,8623 TL olan ABD Doları, 30 Eylül'de 48,9303 TL'ye yükseldi.

Bu değişimle 1 milyon TL'lik yatırımın karşılığı 1 milyon 141 bin 570 TL oldu.

JAPON YENİ VE EURO DA YÜKSELDİ

Japon Yeni 1 Ocak'ta 0,274189 TL seviyesindeyken 30 Eylül'de 0,310954 TL'ye çıktı. Yatırımcısına yüzde 13,41 kazandıran Japon Yeni, 1 milyon TL'lik anaparayı 1 milyon 134 bin 86 TL'ye taşıdı.

Euro ise yılın ilk günündeki 50,4532 TL seviyesinden 55,5567 TL'ye yükseldi. Eurodaki yüzde 10,12'lik değişim sonucunda 1 milyon TL'lik yatırımın değeri 1 milyon 101 bin 153 TL'ye ulaştı.

RUS RUBLESİ VE İSVEÇ KRONU

Rus Rublesi 1 Ocak'ta 0,535 TL'den işlem görürken 30 Eylül'de 0,58042 TL'ye yükseldi. Rubledeki yüzde 8,49'luk kazanç, 1 milyon TL'lik yatırımın değerini 1 milyon 84 bin 897 TL'ye çıkardı.

İsveç Kronu ise yıl başındaki 4,6486 TL seviyesinden 4,8827 TL'ye yükseldi. Yüzde 5,04'lük kazançla 1 milyon TL'lik yatırımın değeri 1 milyon 50 bin 359 TL oldu.

DÖVİZLERİN 9 AYLIK PERFORMANSI

İsveç Kronu: Yüzde 5,04 kazanç — 1 milyon 50 bin 359 TL

Rus Rublesi: Yüzde 8,49 kazanç — 1 milyon 84 bin 897 TL

Euro: Yüzde 10,12 kazanç — 1 milyon 101 bin 153 TL

Japon Yeni: Yüzde 13,41 kazanç — 1 milyon 134 bin 86 TL

ABD Doları: Yüzde 14,16 kazanç — 1 milyon 141 bin 570 TL

Norveç Kronu: Yüzde 19,44 kazanç — 1 milyon 194 bin 412 TL

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