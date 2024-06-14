Dövizde dalgalanma sürüyor... Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 14 Haziran 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 14.06.2024 - 09:20

Güncelleme: 14.06.2024 - 09:20

Bugün gerçekleşecek işlemlerin ardından önümüzdeki haftanın ilk üç günü bayram nedeniyle piyasada işlem yapılmayacak. Resmi tatil ardından piyasalar 20 Haziran Perşembe günü açılacak.

Bugün iç gündemde Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hisse senedi alım-satım işlem vergisi alınmasına yönelik çalışmanın ertelendiğini duyurdu. Şimşek dün, "Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz" dedi.

Hazine dün iç piyasada kurumsal yatırımcılara gerçekleştirdiği altın cinsi iki borçlanma ile Haziran ayı iç borçlanma programını tamamladı. Bu ay yapılan iç borçlanma yaklaşık 240 milyar TL oldu.

TCMB'nin piyasadan likidite çekmesine gerekirse destek olacağını belirten Hazine bu ay için borçlanma öngörüsünü 37 milyar TL artışla 254 milyar TL'ye yükseltmiş Temmuz öngörüsü de 19 milyar TL artırmıştı.

TCMB'nin dün açıkladığı verilere göre artan getiri ile birlikte TL'ye olan yabancı ve yerli ilgisi geçen hafta da devam etti. Verilere göre geçen hafta da rezerv yükseldi, tahvile yabancı girişi sürdü, yurtiçi yerleşikler KKM ve döviz cinsi hesaplarından bir kısmını TL'ye çevirmeye devam etti.

REZERVLERDE REKOR

TCMB verilerine göre net rezerv 7 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar dolar artışla 47.52 milyar dolara yükseldi.

Toplam rezervler, yine 7 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 2.5 milyar dolar artarak 146.15 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi.

Swap hariç net rezerv bir önceki haftaki 1.5 milyar dolardan geçen hafta 5.9 milyar dolara yükseldi. Böylece yerel seçimden itibaren geçen 10 haftada artış yaklaşık 71.5 milyar dolar oldu.

Geçen hafta tahvile net giriş 540 milyon dolar oldu.

TCMB'nin faiz kararı ise bu ay 27 Haziran'da açıklayacak. Reuters anketine göre Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına almak adına en son Mart ayında yaptığı sıkılaştırma ardından Haziran'da da politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, siyasette yumuşama adımlarında kendilerinin engel olarak görülüyorsa "gereken fedakarlığı yapmaya hazır olduğu"nu açıklaması ardından iç siyaset de piyasada takip edilen konular arasına girdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise süreci "suni bir tartışma" olarak niteledi ve cumhur ittifakının ekonomi başta olmak üzere ülkenin gündemindeki sorunları çözmeye odaklanması gerektiğini; çözemeyeceklerse CHP'nin bu sorunları çözmeye hazır olduğunu söyledi.

Dolar/TL'de bu sabah ilk işlemler saat 0850 itibarıyla 32.51 seviyesindeydi. TL bu sabah güne yaklaşık yüzde 0.5 değer kaybı ile başladı. Kurda yaşanan sınırlı dalgalanmaya rağmen, Nisan ve mayıs gibi haziran ayının ilk bölümünde de TL'de dolara karşı anlamlı bir değer değişimi görülmedi. Euro TL ise 34.94 bandında işlem görüyor.

Geçen hafta itibarıyla önce gelişmekte olan ülke sepetinde ilgili ülkelerde gerçekleşen seçim sonuçları ardından ABD istihdam ve dün ABD TÜFE verisiyinde de TL'de yabancı günlük giriş çıkışı içeren hareket görüldü.

İşlemciler TL'nin gelişmekte olan ülke para birimlerine giriş çıkışlarını benzer şekilde yansıtmaya yeni yeni başladığını, bunun da sağlıklı bir hareket olduğunu söyledi.

Küresel piyasalarda ise yen, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz oranlarını sabit tutması ve tahvil alımlarını gelecekte azaltacağını açıklamasının ardından değer kazanırken, euro ise siyasi çalkantıların etkisiyle haftalık kayba hazırlanıyor.