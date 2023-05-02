DS 4'ün benzinli motoruyla Türkiye'de

Yayınlanma: 02.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 02.05.2023 - 07:00

Türkiye pazarına BlueHDi 130 versiyonuyla giriş yapan DS Automobiles'ın DS 4’ün benzinli motor seçeneğine sahip versiyonlarının da satışına başlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 321 binTL'lik başlangıç fiyatıyla Türkiye’de satılmaya başlanan DS 4 Performance Line PureTech 130 Otomatik, kompakt premium segmentte müşterilerin seçim özgürlüğünü genişletiyor.

DS 4 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Dizel motorunda olduğu gibi 130 beygir güç ve 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombine edilen benzinli DS 4, 230 Nm’lik tork değerine sahip.

Kendi kategorisinde ''yılın motoru'' ödüllü güç ünitesiyle 0'dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını 10,4 saniyede tamamlayabilen DS 4 Performance Line PureTech 130 Otomatik, saatte 210 kilometre son sürate ulaşabiliyor.

1,83 metrelik genişliğe, 4,40 metrelik uzunluğa ve 1,47 metrelik yüksekliğe sahip DS 4'ün WLTP bileşik yakıt tüketimi ise 100 kilometre 6.1 litre.

Dış tasarımı tamamlayan bir unsur olarak DS 4, ikisi yeni olmak üzere tam 7 farklı renk seçeneğine de sahip olmasıyla öne çıkıyor.

DS 4 DONANIMLARI

Citroen DS 4'te; 10 inç Multimedya ekranlı müzik ve eğlence sistemi, Navigasyon ön hazırlığı, DS Genişletilmiş Sanal Gösterge Paneli, Kablosuz Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Geri Görüş Kamerası Temizleme Fonksiyonu, iki bölgeli otomatik klima, Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, toplam dört adet USB bağlantısı, DS AIR Gizli Havalandırma Sistemi, gizli kapı kolları, DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı, sekiz renkli PolyAmbient ambiyans aydınlatması, elektrikli bagaj kapağı, açılır cam tavan, Kamera Destekli Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Hız Sabitleyici ve Sınırlayıcı gibi özellikler öne çıkıyor.