Dul ve yetimler de maaş zammı bekliyor

İktidar seçim öncesi en düşük emekli aylığını Hazine’nin desteğiyle 7 bin 500 TL’ye tamamlama kararı aldı. Ancak dul ve yetim maaşı alanların aylıklarına zam yapılmadı ve maaşlar en düşük emekli aylığının altında kaldı.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 01.05.2023 - 04:00
Dul ve yetimler de maaş zammı bekliyor
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7 bin 500 TL altında maaaş alan yaklaşık 3 milyon dul ve yetim sosyal medya üzerinden “Bizi mağdur edenlere oy vermeyeceğiz” tepkisini gösterdi.

AKP-MHP REDDETTİ

 DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender ise “Emekli dul ve yetimler gerçekten çok düşük maaş alıyor. 600, 1100, 1200 TL maaş alanlar var. Burada büyük bir haksızlık var. AKP, devletin sosyal devlet özelliğini kaybettirdi” dedi.

Ayrımcılığın yasayla giderilmesi gerektiğini kaydeden Kalender, 4 partiye 4 önerge verdiklerini ancak bu taleplerinin Meclis’te AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini belirtti.


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