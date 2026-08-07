Dünya Altın Konseyi'nden kritik rapor: Altın piyasasında kısa vadede ne olacak?

Dünya Altın Konseyi, ABD'de enflasyon görünümünün giderek daha zorlu bir tablo ortaya koyduğunu belirtirken, 1970'li yılların sonundakine benzer kalıcı bir enflasyon dalgası yaşanma ihtimalinin ise halen düşük olduğunu değerlendirdi.

Konsey, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni bir politika hatası yapması durumunda bile en olası senaryonun para politikasında sıkılaşmanın devam etmesi ve ekonomik büyümenin yavaşlaması olacağını bildirdi.

Değerlendirmede, Fed'in enflasyonla mücadele konusunda güçlü bir hassasiyet sergilediği vurgulanırken, kişisel tasarruf oranının tarihsel olarak düşük seviyelere yakın seyretmesi nedeniyle tüketicilerin uzun süreli fiyat artışlarına karşı dayanıklılığının sınırlı kalabileceği ifade edildi.

Ayrıca yeni bir enflasyon dalgasının ortaya çıkması halinde faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği ve ekonomik büyümenin zayıflayabileceği kaydedildi.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI DESTEK SAĞLIYOR

Dünya Altın Konseyi, yükselen reel faizlerin geçmiş dönemlere kıyasla altın fiyatları üzerinde daha sınırlı baskı oluşturduğunu belirtti.

Raporda, merkez bankalarının altın alımları ile Asyalı yatırımcıların talebinin fiyatlamada giderek daha belirleyici hale geldiği vurgulandı. Bu talebin ise ABD faizleri, ABD Doları veya enflasyondaki hareketlerle her zaman aynı yönde ilerlemediğine dikkat çekildi.

KISA VADEDE ALTIN ÜZERİNDE BASKI SÜREBİLİR

Konsey, reel faizlerin altın üzerindeki etkisini tamamen kaybetmediğinin de altını çizdi.

Tahvil getirilerindeki yükselişin kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği belirtilirken, piyasaların Fed'in enflasyonla mücadeledeki kararlılığını test etmeyi sürdürebileceği ifade edildi.

ORTA VE UZUN VADEDE DESTEKLEYİCİ GÖRÜNÜM KORUNUYOR

Değerlendirmede, sıkı para politikasının ekonomik büyümede şoka, finansal sistemin belirli alanlarında strese ya da enflasyonda yeni bir yükselişe neden olması halinde uzun vadeli tahvil getirilerinin gerileyebileceği kaydedildi.

Bu senaryoda merkez bankalarının altın alımları ve Asya kaynaklı talebin de desteğiyle altın fiyatlarının güç kazanabileceği belirtildi.

Dünya Altın Konseyi, tüm bu unsurların altın açısından orta ve uzun vadede destekleyici olmaya devam edebileceğini ifade ederken, 2025 yılında görülen yüksek oranlı fiyat artışlarının aynı şekilde tekrarlanmasının ise kesin olmadığını bildirdi.