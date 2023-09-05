Dünya Bankası, Türkiye'nin kredi limitini artıracak

Yayınlanma: 05.09.2023 - 13:55

Güncelleme: 05.09.2023 - 13:55

Dünya Bankası, Türkiye'nin kredi limitini artırmayı planlıyor.

Dünya Bankası, gelecek üç yıl içinde Türkiye'deki projeler için 18 milyar dolar daha ayırmayı taahhüt edecek.

Türkiye'ye yönelik kredi portföyünü iki kat artışla 35 milyar dolara çıkarmak için görüşmeler yürütüyor.