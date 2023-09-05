Dünya Bankası, Türkiye'nin kredi limitini artıracak

Dünya Bankası, Türkiye'ye yönelik kredi portföyünü iki kat artışla 35 milyar dolara çıkaracak.

Reuters
Yayınlanma: 05.09.2023 - 13:55
Dünya Bankası, Türkiye'nin kredi limitini artıracak
Abone Ol google-news

Dünya Bankası, Türkiye'nin kredi limitini artırmayı planlıyor.

Dünya Bankası, gelecek üç yıl içinde Türkiye'deki projeler için 18 milyar dolar daha ayırmayı taahhüt edecek.

Türkiye'ye yönelik kredi portföyünü iki kat artışla 35 milyar dolara çıkarmak için görüşmeler yürütüyor.


Player Alanı
Dünya Bankası portföy türkiye

İlgili Haberler

BDDK'den kredi sistemine ilişkin karar!

BDDK'den kredi sistemine ilişkin karar!
KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırıldı

KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırıldı
Her hafta bir kredi kartı kadar soluyoruz: Davranışları değiştirdiği keşfedildi

Her hafta bir kredi kartı kadar soluyoruz: Davranışları değiştirdiği keşfedildi

En Çok Okunan Haberler