Dünyaca ünlü spor devi Nike S&P 100’den çıkarılıyor: Piyasa değerinde büyük düşüş

Dünyanın en büyük spor giyim şirketlerinden Nike, Wall Street’in önde gelen büyük şirketlerini izleyen S&P 100 endeksinden çıkarılıyor. S&P Dow Jones Indices tarafından açıklanan değişiklik, üç aylık endeks düzenlemesi kapsamında 21 Eylül 2026’da ABD piyasaları açılmadan önce yürürlüğe girecek.

Nike’ın S&P 100’den çıkarılması, şirketin New York Borsası’ndan çıkarılacağı anlamına gelmiyor. Nike hisseleri “NKE” koduyla işlem görmeye devam edecek ve şirket, daha geniş kapsamlı S&P 500 endeksindeki yerini koruyacak.

S&P Dow Jones Indices, yapılan değişikliklerin endeksleri şirketlerin piyasa değerleri açısından daha temsil edici hale getirmeyi amaçladığını açıkladı. Kuruluş, Nike’ın listeden çıkarılmasına ilişkin piyasa değerindeki gerileme dışında ayrıntılı bir gerekçe paylaşmadı.

PİYASA DEĞERİ 57 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Nike hisseleri 4 Eylül’de 38,40 dolardan kapanırken şirketin piyasa değeri yaklaşık 57 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu rakam, Nike’ın Kasım 2021’de yaklaşık 281 milyar dolara ulaşan piyasa değerinden 220 milyar dolardan fazla kayıp yaşadığına işaret ediyor.

Nike hisseleri son 12 ayda yüzde 48’den fazla, son altı ayda ise yaklaşık yüzde 33 değer kaybetti.

S&P 100 endeksini izleyen yatırım fonlarının portföylerini yeni bileşime göre yeniden düzenlemesi gerekebileceği için Nike hisselerinde kısa vadeli satış baskısı oluşabileceği değerlendiriliyor.

Ancak endeksten çıkarılma kararı, Nike’ın faaliyetlerine ya da borsa kotasyonuna yönelik bir yaptırım niteliği taşımıyor.

GELİRLER YATAY KALDI, DİJİTAL SATIŞLAR GERİLEDİ

Nike’ın 31 Mayıs’ta sona eren 2026 mali yılına ilişkin sonuçları, şirketin farklı pazarlardaki zorlu görünümünün sürdüğünü ortaya koydu.

Yıllık gelir 46,4 milyar dolar ile raporlanan rakamlar üzerinden önceki yıla göre yatay kalırken, kur etkisinden arındırıldığında yüzde 2 düşüş kaydetti.

Nike Direct gelirleri yüzde 6 azalarak 17,7 milyar dolara gerilerken, şirketin dijital satışları yüzde 12, kendisine ait mağazalardaki satışları ise yüzde 4 düştü.

Buna karşılık toptan satış gelirleri yüzde 6 artışla 27,5 milyar dolara çıktı.

ÇİN GELİRLERİNDE YÜZDE 11’LİK DÜŞÜŞ

Nike’ın Büyük Çin bölgesindeki geliri yüzde 11 azalarak 5,85 milyar dolara geriledi. Kur etkisinden arındırılmış düşüş ise yüzde 13 olarak hesaplandı.

Converse’in yıllık geliri yüzde 31 düşüşle 1,2 milyar dolara inerken, Nike’ın net kârı da yüzde 3 azalarak 3,1 milyar dolar oldu.

Nike CEO’su Elliott Hill, şirketin uzun vadeli büyümeye yeniden dönmesi amacıyla 2026 mali yılında yapısal adımlar attıklarını belirtti.

Hill, performans ürünlerinde ilerleme kaydedildiğini ancak gelirler üzerindeki baskının sürdüğünü ifade etti.

Şirket, ürün geliştirme sürecini hızlandırmayı, marka gücünü yeniden artırmayı ve tüketicilere hem dijital kanallar hem de mağazalar üzerinden ulaşma biçimini yenilemeyi hedefliyor.

DÖRT ŞİRKET S&P 100’E GİRİYOR

S&P 100’den Nike’ın yanı sıra Honeywell Aerospace, Simon Property Group ve Colgate-Palmolive da çıkarılacak.

Bu şirketlerin yerlerini Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks ve Sandisk alacak.

S&P 100, S&P 500 içinde yer alan ve farklı sektörlerden 100 büyük Amerikan şirketinin performansını ölçen bir endeks.

Nike’ın listeden çıkarılması, şirketin piyasa değeri ve hisse performansında yaşanan uzun süreli gerilemenin dikkat çekici göstergelerinden biri olurken, Nike S&P 500 endeksindeki yerini korumaya devam edecek.