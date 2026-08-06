Dünyaca ünlü yatırımcı Micheal Burry'den kıyamet senaryosu: Zirvedeki piyasalar büyük çöküş yaşayacak

"Büyük Açık" filmiyle tanınan efsanevi yatırımcı Michael Burry, S&P 500 endeksinin tarihi zirvelere ulaşmasına rağmen düşüş yönlü (ayı) pozisyonlarını koruyor. Ünlü yatırımcı, ABD borsalarında yaşanan güçlü yükselişin 1987 yılındaki çöküşü andıran sert bir satış dalgasıyla sona erebileceği uyarısında bulundu.

1987 TARZI ÇÖKÜŞ UYARISI

Substack platformunda yayımladığı değerlendirmede piyasalara ilişkin görüşlerini paylaşan Burry, "Büyük bir tepe noktasına yakın olduğumuz ve 1987 benzeri bir düşüşün yaşanabileceği yönündeki görüşümü koruyorum. Ancak S&P 500'ün yeni rekorlar kırması, piyasaya muhtemelen yeni sermaye girişini teşvik edecektir" ifadelerini kullandı.

S&P 500 VE NASDAQ REKOR KIRDI

S&P 500 endeksi salı günü yüzde 1,9 yükselerek haziran ayından bu yana ilk kez rekor kapanış gerçekleştirdi. Endeksteki yükselişte, beklentilerin üzerinde gelen şirket bilançoları ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz taşımacılığına açılabileceğine yönelik beklentilerin petrol fiyatlarını aşağı çekmesi etkili oldu.

Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 2,7 yükselirken, haftanın ilk iki işlem günündeki toplam kazancı yüzde 5'e yaklaştı.

YAPAY ZEKÂ BALONU UYARISI

Wall Street'te yapay zekâ yatırımlarına yönelik en sert eleştirileri yapan isimlerden biri olan Michael Burry, yapay zekâ altyapısına yönelik talebin sürdürülebilir olmayan finansman modelleriyle desteklendiğini savundu.

Piyasalardaki yükselişin kendi kendini besleyen bir döngü oluşturduğunu belirten Burry, düşen volatilitenin kural bazlı yatırım yapan fonları kaldıraçlarını artırmaya yönelttiğini ifade etti.

Burry, "Düşen volatilite ortamında piyasanın yükselmesi, volatilite hedefli fonları kaldıraç artırmaya zorlar ve diğer momentum stratejilerinin kaldıracını da devreye sokar" uyarısında bulundu.

AÇIĞA SATIŞ POZİSYONLARI SÜRÜYOR

Michael Burry, piyasalardaki güçlü yükselişe rağmen iShares Semiconductor ETF (SOXX), Micron, Nvidia, Caterpillar, Palantir, Tesla ve Applied Materials hisselerindeki açığa satış pozisyonlarını koruduğunu açıkladı.

Uzun vadeli beklentilerine güvendiğini belirten yatırımcı, işlemlerin belirgin şekilde aleyhine gelişmesi halinde zarar kes uygulayacağını ifade etti. Burry, Nvidia pozisyonu dışında diğer tüm açığa satış işlemlerinin kârda olduğunu söyledi.

YATIRIMCILARA SON UYARI

Değerlendirmesinin sonunda yatırımcılara seslenen Michael Burry, "Açığa satış yapmak herkes için uygun değildir. Ben açığa satış yapmak durumundayım; ancak yatırımcıların çoğunluğu bundan uzak durmalıdır" ifadelerini kullandı.