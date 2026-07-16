Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) konut sahipliği oranlarına ilişkin güncel verileri, dünyada kendi evinde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu ülkeleri ortaya koydu. Listenin zirvesinde yer alan ülkede ev sahipliği oranı yüzde 93,5'e ulaşırken, Türkiye ise yüzde 55,7'lik oranla alt sıralarda yer aldı.

EV SAHİPLİĞİNDE İLK SIRADA SLOVAKYA YER ALDI OECD verilerine göre, en yüksek ev sahipliği oranına sahip ülke yüzde 93,5 ile Slovakya oldu. Slovakya'yı yüzde 92,8 ile Romanya ve yüzde 90,4 ile Hırvatistan takip etti.

İlk 10 sırada Çin, Litvanya, Polonya, Japonya, Letonya, İzlanda ve İtalya da yer aldı.

OECD verilerine göre Türkiye'de ev sahipliği oranı Danimarka ile birlikte listenin ortalarında yer aldı.

Veriler, Türkiye'de nüfusun farklı konut statülerinde yaşadığını ortaya koydu.

EV SAHİPLİĞİ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU 10 ÜLKE

1- Slovakya: Yüzde 93,5

2- Romanya: Yüzde 92,8

3- Hırvatistan: Yüzde 90,4

4- Çin: Yüzde 90,0

5- Litvanya: Yüzde 86,9

6- Polonya: Yüzde 84,8

7- Japonya: Yüzde 84,0

8- Letonya: Yüzde 80,6

9- İzlanda: Yüzde 78,4

10- İtalya: Yüzde 75,2