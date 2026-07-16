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Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?
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Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

16.07.2026 16:19:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Dünyada kendi evinin sahibi olma oranlarında ülkeler arasında adeta bir uçurum yaşanırken, zirvedeki ülkelerde kiracı bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Eski Doğu Bloğu ülkelerinin zirveyi domine ettiği küresel tabloda Türkiye kaçıncı sırada? İşte tüm ayrıntılar...

Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) konut sahipliği oranlarına ilişkin güncel verileri, dünyada kendi evinde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu ülkeleri ortaya koydu. Listenin zirvesinde yer alan ülkede ev sahipliği oranı yüzde 93,5'e ulaşırken, Türkiye ise yüzde 55,7'lik oranla alt sıralarda yer aldı.

Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

EV SAHİPLİĞİNDE İLK SIRADA SLOVAKYA YER ALDI

OECD verilerine göre, en yüksek ev sahipliği oranına sahip ülke yüzde 93,5 ile Slovakya oldu. Slovakya'yı yüzde 92,8 ile Romanya ve yüzde 90,4 ile Hırvatistan takip etti.

Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

İlk 10 sırada Çin, Litvanya, Polonya, Japonya, Letonya, İzlanda ve İtalya da yer aldı.

Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

OECD verilerine göre Türkiye'de ev sahipliği oranı Danimarka ile birlikte listenin ortalarında yer aldı.

Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Veriler, Türkiye'de nüfusun farklı konut statülerinde yaşadığını ortaya koydu.

Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

EV SAHİPLİĞİ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU 10 ÜLKE

Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

1- Slovakya: Yüzde 93,5

Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

2- Romanya: Yüzde 92,8

Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

3- Hırvatistan: Yüzde 90,4

Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

4- Çin: Yüzde 90,0

Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

5- Litvanya: Yüzde 86,9

Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

6- Polonya: Yüzde 84,8

Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

7- Japonya: Yüzde 84,0

Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

8- Letonya: Yüzde 80,6

Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

9- İzlanda: Yüzde 78,4

Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

10- İtalya: Yüzde 75,2

Dünyada ev sahipliği oranları açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

OECD'nin güncel verilerine göre Türkiye'de ev sahipliği oranı yüzde 55,7 olarak hesaplandı. Bu oranla Türkiye, Danimarka ile birlikte 36. sırada yer aldı. Veriler, Türkiye'de nüfusun yüzde 44,3'ünün kiracı ya da farklı konut statülerinde yaşadığını ortaya koyuyor.

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