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Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?
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Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

19.08.2026 11:01:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Küresel ekonomilerin nominal büyüklüklerine göre yapılan sıralamada ABD ile Çin zirvedeki yerini korurken Türkiye yaklaşık nominal büyüklük tahminiyle üst sıralardaki konumunu sürdürdü. Dünyanın önde gelen ülkeleri arasında ekonomik büyüklük dengeleri yeniden şekillenirken yükselen pazarlar ile gelişmiş ekonomiler arasındaki rekabet dikkat çekti. Peki, dünyanın en büyük ekonomileri listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte tüm ayrıntılar...

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Dünyanın en büyük ekonomileri, 2026 yılı nominal GSYİH tahminlerine göre yeniden sıralandı.

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Küresel ekonomide ülkelerin ekonomik büyüklükleri değişirken, Türkiye'nin nominal GSYİH'sinin yaklaşık 1,6 trilyon ABD Doları seviyesine ulaşması bekleniyor.

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

2026'DA DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

1- Amerika Birleşik Devletleri: 32,4 trilyon ABD Doları

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

2- Çin: 20,9 trilyon ABD Doları

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

3- Almanya: 5,5 trilyon ABD Doları

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

4- Japonya: 4,4 trilyon ABD Doları

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

5- Birleşik Krallık: 4,3 trilyon ABD Doları

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

6- Hindistan: 4,2 trilyon ABD Doları

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

7- Fransa: 3,6 trilyon ABD Doları

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

8- İtalya: 2,7 trilyon ABD Doları

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

9- Rusya: 2,7 trilyon ABD Doları

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

10- Brezilya: 2,6 trilyon ABD Doları

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

11- Kanada: 2,5 trilyon ABD Doları

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

12- Avustralya: 2,1 trilyon ABD Doları

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

13- Meksika: 2,1 trilyon ABD Doları

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

14- İspanya: 2,1 trilyon ABD Doları

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

15- Güney Kore: 1,9 trilyon ABD Doları

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

16- Türkiye: 1,6 trilyon ABD Doları

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

17- Endonezya: 1,5 trilyon ABD Doları

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

18- Hollanda: 1,5 trilyon ABD Doları

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

19- Suudi Arabistan: 1,4 trilyon ABD Doları

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