Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Dünyanın en büyük ekonomileri, 2026 yılı nominal GSYİH tahminlerine göre yeniden sıralandı.
Küresel ekonomide ülkelerin ekonomik büyüklükleri değişirken, Türkiye'nin nominal GSYİH'sinin yaklaşık 1,6 trilyon ABD Doları seviyesine ulaşması bekleniyor.
2026'DA DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ
1- Amerika Birleşik Devletleri: 32,4 trilyon ABD Doları
2- Çin: 20,9 trilyon ABD Doları
3- Almanya: 5,5 trilyon ABD Doları
4- Japonya: 4,4 trilyon ABD Doları
5- Birleşik Krallık: 4,3 trilyon ABD Doları
6- Hindistan: 4,2 trilyon ABD Doları
7- Fransa: 3,6 trilyon ABD Doları
8- İtalya: 2,7 trilyon ABD Doları
9- Rusya: 2,7 trilyon ABD Doları
10- Brezilya: 2,6 trilyon ABD Doları
11- Kanada: 2,5 trilyon ABD Doları
12- Avustralya: 2,1 trilyon ABD Doları
13- Meksika: 2,1 trilyon ABD Doları
14- İspanya: 2,1 trilyon ABD Doları
15- Güney Kore: 1,9 trilyon ABD Doları
16- Türkiye: 1,6 trilyon ABD Doları
17- Endonezya: 1,5 trilyon ABD Doları
18- Hollanda: 1,5 trilyon ABD Doları
19- Suudi Arabistan: 1,4 trilyon ABD Doları