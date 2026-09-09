Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünyanın en büyük ekonomisi borç batağında: ABD’nin mali yükü alarm veriyor

Dünyanın en büyük ekonomisi borç batağında: ABD’nin mali yükü alarm veriyor

9.09.2026 13:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Dünyanın en büyük ekonomisi borç batağında: ABD’nin mali yükü alarm veriyor

ABD’nin hızla büyüyen kamu borcu, ülke ekonomisinin yanı sıra küresel piyasalar açısından da önemli bir risk başlığı haline geldi. Borçluluğun tarihi seviyelere yaklaşması, bütçe açıkları, tahvil faizleri ve mali sürdürülebilirlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

ABD’nin kamu borcu, uzun yıllardır devam eden artışın ardından kritik seviyelere ulaştı. Ülkede kamu borcunun milli gelire oranı, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ilk kez yeniden yüzde 100 seviyesine çıktı.

ABD’de kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yüzde 100’ün üzerine çıkmış, 1970’lerde ise tarihi dip seviyelerine gerilemişti. Borçluluk oranı sonraki yıllarda yeniden yükseliş eğilimine girerek 2020’lerde yüzde 100 sınırına yaklaştı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI EN YÜKSEK SEVİYELERDEN BİRİ

1940’ların başında yüzde 40 civarında bulunan ABD kamu borcunun GSYH’ye oranı, İkinci Dünya Savaşı sırasında artan kamu harcamalarının etkisiyle 1945-1946 döneminde yüzde 100’ün üzerine çıkarak tarihi zirvelerini gördü.

Savaş sonrasında güçlü ekonomik büyüme ve mali disiplin sayesinde borç oranı kademeli biçimde geriledi. Oran, 1970’lerin ortasında yüzde 25’in altına kadar düştü.

2008 KRİZİ VE PANDEMİ BORÇLULUĞU ARTIRDI

ABD kamu borcunun milli gelire oranı, 2008 küresel finans krizine kadar ağırlıklı olarak yüzde 30-40 bandında seyretti.

Finans krizinin ardından devreye alınan teşvik paketleri kamu borcundaki artışı hızlandırdı. 2020 yılında başlayan Kovid-19 pandemisi ve genişlemeci maliye politikaları ise borçluluk oranını yeniden yüzde 100 seviyesine yaklaştırdı.

Borç oranı sonraki yıllarda da yüksek seyrini korurken, 2026’nın ilk çeyreği itibarıyla yüzde 100’e yakın seviyelerde kalmaya devam etti.

KÜRESEL FİNANS PİYASALARI İÇİN BASKI UNSURU

ABD kamu borcundaki yükseliş, küresel sermaye piyasaları ve ABD Hazine tahvili getirileri açısından önemli bir risk unsuru olarak izleniyor.

Yüksek bütçe açıkları ve uzun vadeli tahvil faizlerindeki artış, ABD hükümetinin borçlanma ve borç servis maliyetlerini yükseltiyor.

Bu durum aynı zamanda küresel piyasalarda risk primlerinin ve oynaklığın yüksek kalmasına neden olabilecek başlıca gelişmeler arasında gösteriliyor.

GÖZLER ABD’NİN BORÇ VE MALİYE POLİTİKASINDA

Piyasalar, ABD maliye politikasının sürdürülebilirliğini, bütçe açıklarının seyrini ve borç tavanına ilişkin tartışmaları yakından takip ediyor.

ABD kamu borcunun milli gelire oranının yüzde 100 seviyesine ulaşması, ülkenin gelecek dönemde izleyeceği maliye politikalarının küresel piyasalar açısından önemini daha da artırıyor.

İlgili Konular: #ABD #borç #milli gelir

İlgili Haberler

Türkiye'nin tekstil devi Trioteks iflas etti: Konkordato kararı çözüm olmadı
Türkiye'nin tekstil devi Trioteks iflas etti: Konkordato kararı çözüm olmadı Türkiye tekstil sektöründe uzun süredir faaliyet gösteren Trioteks İplik Tekstil için konkordato süreci iflasla sonuçlandı. Mahkemenin konkordato talebini reddetmesinin ardından şirketin iflasına karar verilirken, daha önce verilen mühlet ve koruma kararları da kaldırıldı.
Dünyaca ünlü spor devi Nike S&P 100’den çıkarılıyor: Piyasa değerinde büyük düşüş
Dünyaca ünlü spor devi Nike S&P 100’den çıkarılıyor: Piyasa değerinde büyük düşüş Nike, piyasa değerindeki sert gerilemenin ardından Wall Street’in en büyük şirketlerini izleyen S&P 100 endeksinden çıkarılıyor. Şirket borsada işlem görmeye ve S&P 500’de kalmaya devam ederken, karar Nike’ın son dönemdeki zayıf hisse performansı ve finansal görünümüne yönelik dikkatleri artırdı.
2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı...
2027'de dolar/TL ne kadar olacak? Yabancı bankalar yeni kur tahminlerini yayımladı... Dolar/TL için yabancı finans kuruluşlarının yeni tahminleri belli oldu. Orta Vadeli Program’ın ardından açıklanan beklentiler, kurumların kurda yükseliş öngördüğünü ancak 2027’ye ilişkin tahminlerde belirgin biçimde ayrıştığını ortaya koydu.