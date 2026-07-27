Dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi belli oldu: Zirvede hangi dev isim var?

Forbes, dünyanın en yüksek kâr elde eden şirketlerini açıkladı. Küresel şirketlerin finansal performanslarını ortaya koyan sıralamada teknoloji devleri Microsoft ve Apple ilk iki sırada yer alamazken, zirvede Alphabet yer aldı.
TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ LİSTEYE DAMGA VURDU
Forbes'un verilerine göre, dünyanın en kârlı 10 şirketi arasında teknoloji şirketleri ağırlıkta yer alırken, enerji, finans ve yatırım sektöründen şirketler de sıralamada kendine yer buldu.
İlk 10 şirketin toplam kârı yaklaşık 983 milyar ABD Doları'na ulaştı.
İşte dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi:
10- JPMORGAN CHASE
Değer: 59 milyar ABD Doları
9- TSMC
Değer: 62 milyar ABD Doları
8- META
Değer: 71 milyar ABD Doları
7- BERKSHIRE HATHAWAY
Değer: 72 milyar ABD Doları
6- AMAZON
Değer: 91 milyar ABD Doları
5- ARAMCO
Değer: 99 milyar ABD Doları
4- NVIDIA
Değer: 120 milyar ABD Doları
3- APPLE
Değer: 123 milyar ABD Doları
2- MICROSOFT
Değer: 125 milyar ABD Doları
1- ALPHABET
Değer: 160 milyar ABD Doları