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Dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi belli oldu: Zirvede hangi dev isim var?
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Dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi belli oldu: Zirvede hangi dev isim var?

27.07.2026 11:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi belli oldu: Zirvede hangi dev isim var?

Forbes’un küresel şirketlerin finansal performanslarını açıkladığı listede teknoloji devleri zirve yarışında başı çekerken, dünyanın en yüksek kâr elde eden kurumu teknoloji ve arama motoru devi oldu. Teknoloji, enerji, finans ve yarı iletken devlerinin domine ettiği sıralamada ilk sırayı alan küresel devi yine yazılım ve cihaz üreticisi teknoloji devleri takip ederken; listenin geneline teknoloji sektörünün ezici ağırlığı damga vurdu.

Dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi belli oldu: Zirvede hangi dev isim var?

Forbes, dünyanın en yüksek kâr elde eden şirketlerini açıkladı. Küresel şirketlerin finansal performanslarını ortaya koyan sıralamada teknoloji devleri Microsoft ve Apple ilk iki sırada yer alamazken, zirvede Alphabet yer aldı.

Dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi belli oldu: Zirvede hangi dev isim var?

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ LİSTEYE DAMGA VURDU

Forbes'un verilerine göre, dünyanın en kârlı 10 şirketi arasında teknoloji şirketleri ağırlıkta yer alırken, enerji, finans ve yatırım sektöründen şirketler de sıralamada kendine yer buldu.

Dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi belli oldu: Zirvede hangi dev isim var?

İlk 10 şirketin toplam kârı yaklaşık 983 milyar ABD Doları'na ulaştı.

Dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi belli oldu: Zirvede hangi dev isim var?

İşte dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi:

Dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi belli oldu: Zirvede hangi dev isim var?

10- JPMORGAN CHASE

Değer: 59 milyar ABD Doları

Dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi belli oldu: Zirvede hangi dev isim var?

9- TSMC

Değer: 62 milyar ABD Doları

Dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi belli oldu: Zirvede hangi dev isim var?

8- META

Değer: 71 milyar ABD Doları

Dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi belli oldu: Zirvede hangi dev isim var?

7- BERKSHIRE HATHAWAY

Değer: 72 milyar ABD Doları

Dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi belli oldu: Zirvede hangi dev isim var?

6- AMAZON

Değer: 91 milyar ABD Doları

Dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi belli oldu: Zirvede hangi dev isim var?

5- ARAMCO

Değer: 99 milyar ABD Doları

Dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi belli oldu: Zirvede hangi dev isim var?

4- NVIDIA

Değer: 120 milyar ABD Doları

Dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi belli oldu: Zirvede hangi dev isim var?

3- APPLE

Değer: 123 milyar ABD Doları

Dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi belli oldu: Zirvede hangi dev isim var?

2- MICROSOFT

Değer: 125 milyar ABD Doları

Dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi belli oldu: Zirvede hangi dev isim var?

1- ALPHABET

Değer: 160 milyar ABD Doları

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