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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?
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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

31.07.2026 15:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

World Population Review'un 2026 raporunda yer alan 2024 uluslararası turist verilerine göre dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklanırken, Fransa listede zirvede yer aldı. Açıklanan küresel turizm verilerinde milyonlarca ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralandı. Peki, Türkiye en çok ziyaret edilen ülkeler listesinde kaçıncı sırada? İşte ayrıntılı liste...

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

World Population Review'un 2026 raporunda yer alan 2024 uluslararası turist verilerine göre, dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri belli oldu.

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Rapora göre Türkiye, dünyanın en fazla turist ağırlayan ülkeleri arasında konumunu koruyarak turizmdeki güçlü performansını sürdürdü.

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

DÜNYANIN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10 ÜLKESİ

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

10- YUNANİSTAN

Ziyaretçi sayısı: 36 milyon

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

9- JAPONYA

Ziyaretçi sayısı: 36,9 milyon

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

8- ALMANYA

Ziyaretçi sayısı: 37,5 milyon

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

7- BİRLEŞİK KRALLIK

Ziyaretçi sayısı: 41,8 milyon

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

6- MEKSİKA

Ziyaretçi sayısı: 45 milyon

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

5- İTALYA

Ziyaretçi sayısı: 57,7 milyon

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

4- TÜRKİYE

Ziyaretçi sayısı: 60,6 milyon

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

3- ABD

Ziyaretçi sayısı: 73,4 milyon

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

2- İSPANYA

Ziyaretçi sayısı: 93,8 milyon

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

1- FRANSA

Ziyaretçi sayısı: 102 milyon

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