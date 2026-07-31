Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

World Population Review'un 2026 raporunda yer alan 2024 uluslararası turist verilerine göre, dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri belli oldu.
Rapora göre Türkiye, dünyanın en fazla turist ağırlayan ülkeleri arasında konumunu koruyarak turizmdeki güçlü performansını sürdürdü.
DÜNYANIN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10 ÜLKESİ
10- YUNANİSTAN
Ziyaretçi sayısı: 36 milyon
9- JAPONYA
Ziyaretçi sayısı: 36,9 milyon
8- ALMANYA
Ziyaretçi sayısı: 37,5 milyon
7- BİRLEŞİK KRALLIK
Ziyaretçi sayısı: 41,8 milyon
6- MEKSİKA
Ziyaretçi sayısı: 45 milyon
5- İTALYA
Ziyaretçi sayısı: 57,7 milyon
4- TÜRKİYE
Ziyaretçi sayısı: 60,6 milyon
3- ABD
Ziyaretçi sayısı: 73,4 milyon
2- İSPANYA
Ziyaretçi sayısı: 93,8 milyon
1- FRANSA
Ziyaretçi sayısı: 102 milyon