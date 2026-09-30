Dünyanın en iyi işverenleri listesi açıklandı: Türkiye'den 5 şirket listede

Forbes’un Statista işbirliğiyle hazırladığı “Dünyanın En İyi İşverenleri 2026” listesi yayımlandı. 52 ülkeden 900 şirketin yer aldığı araştırmada şirketler, çalışanların işverenlerini tavsiye etme eğilimi, çalışanlara sunulan faydalar, yetenek gelişimi, çalışma ortamı ve eğitim fırsatları gibi kriterler üzerinden değerlendirildi.

300 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANIN GÖRÜŞÜ ALINDI

50’den fazla ülkeden 300 binin üzerinde çalışanın katıldığı araştırmada, şirketlerin çalışan deneyimine ilişkin farklı başlıklardaki performansı değerlendirildi. Liste kapsamında şirketlerin faaliyet alanları ile merkezlerinin bulunduğu ülke ve bölgelere de yer verildi.

Türkiye’den 5 şirketin yer aldığı listede Sabancı Holding de üst sıralarda yer aldı.

SABANCI HOLDİNG 23’ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Sabancı Holding, listede geçen yıla göre 28 basamak birden yükselerek 23’üncü sıraya çıktı ve “Dünyanın En İyi 25 İşvereni” arasına girdi. Holding, 2024’te 195’inci, 2025’te ise 51’inci sırada yer almıştı.

Son 9 yıldır aralıksız olarak “Dünyanın En İyi İşverenleri” arasında gösterilen Sabancı Holding, Türkiye’den listeye giren şirketler arasındaki liderliğini bu yıl da sürdürdü.

HOLDİNGLER KATEGORİSİNDE İKİNCİ SIRADA

Sabancı Holding, “Holdingler” kategorisinde yer alan 29 şirket arasında dünya genelinde 2’nci oldu. Holding ayrıca Avrupa’dan listeye giren şirketler arasında 7’nci sırada yer aldı.