Dur durak bilmiyor: Motorine gece yarısı büyük zam!

19 Mart 2022 Cumartesi, 09:49

Son 3 günde akaryakıta üst üste gelen indirimlerin ardından, motorinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş zam geldi. Motorin zammı, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı, güncel motorin fiyatları arttı.

19 Mart pompa fiyatlarına yansıyan zammın ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 18,67 liradan 20,63 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 18,78 liradan 20,74 liraya yükseldi. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde uzlaşma umudunun azalması nedeniyle dün petrol tekrar yükselişe geçti ve 110 dolara yaklaştı.