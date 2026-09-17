Duyuru yapıldı: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden SPK'ye destek açıklaması

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) piyasalarda son günlerde yaşananlar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kararların ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan Yatırım Fonları Rehberi ile başlayan süreçte, başta SPK olmak üzere Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, birliğimiz ve diğer paydaşlarımızın katkılarıyla hayata geçirilen düzenlemeleri destekliyor; bu düzenlemeleri sermaye piyasalarımızın daha güvenli işleyişine katkı sağlayacak önemli adımlar olarak değerlendiriyoruz. Son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından bugün alınan kararları da destekliyor; söz konusu kararların piyasaya duyulan güvenin güçlendirilmesine ve istikrarın korunmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."