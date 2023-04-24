EGSD Başkanı Ertuğrul: Sermayesini koruyan kendini başarılı sayıyor

Yayınlanma: 24.04.2023 - 11:27

Güncelleme: 24.04.2023 - 11:27

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İhracatçıların ve özellikle hazır giyim ve tekstil sektörünün zor durumda olduğunu ifade eden Ertuğrul, “Şu anda sadece maçı idare etmeye çalışıyoruz, orta sahada top çeviriyoruz. Sermayesini koruyan, müşterisini kaybetmeyen, ihracata devam edebilen kendini başarılı kabul ediyor. Nakde ulaşmak, kredi bulmak artık çok zor. Seçimden sonra bu atmosferin değişeceğini ve krediye ulaşmada bir rahatlık olacağını umuyor ve diliyoruz” diye konuştu.

ESKİNAZİ: REKABETÇİLİĞİMİZİ KAYBETTİK

EGSD’nin İzmir’in önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EGSD ile işbirlikleri ve dayanışma içinde olduklarını ifade etti. EGSD’nin yeni Dernek Merkezi’nde yapılan görüşme sonrası konuşan Eskinazi, güncel konulara dair değerlendirmelerde de bulundu.

Dünyada enerji fiyatları yarının altına düşerken rekabetçiliğimizi kaybettiğimizi söyleyen Eskinazi, “Enerji fiyatları yarı yarıya düşürülseydi rekabetçiliğimizi koruyabilirdik. Önemli olan rekabetçi kur rekabetçi enerji fiyatı” dedi.

Seçimlerde kim iktidara gelirse gelsin ihracatçıların ve iş dünyasının sesine kulak vereceklerine inandıklarını söyleyen Eskinazi, “Ülkemiz tekstil sektörüne sahip çıkmalı. Döviz kurunda ve enerji fiyatlarında iyileştirme yapılmalı. Mayıs ayında Milano’daki tekstil makineleri fuarı ITMA’ya gideceğiz. Her sene yatırım için fabrikalarımızı yenilemek için gidiyorduk bu sefer neler yapıldığını görmek için gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk ise hazır giyimcilerin ciddi anlamda zorlandıkları bir dönemden geçtiklerini ifade ederek sektörün teşviklere ulaşmasının kolaylaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.