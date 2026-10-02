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Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu
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Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

2.10.2026 09:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Emekli maaşı banka promosyon ücretlerinin ne kadar olduğu, yeni emekli olan veya mevcut taahhüt süresi sona eren milyonlarca yurttaş tarafından yakından takip ediliyor. Bankalar ekim ayı itibarıyla müşteri kazanmak amacıyla kampanyalarını peş peşe güncellerken, ek koşullarla birlikte ödenecek tutarlar 35 bin TL sınırına ulaştı. Finans piyasalarındaki son verilere göre İş Bankası, ING, Türkiye Finans, Yapı Kredi, DenizBank, Akbank, Garanti BBVA, QNB, Kuveyt Türk ile Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerindeki güncel promosyon rakamları netleşti.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda ek gelir arayışında olan emekliler, maaşlarını değerlendirmek için en avantajlı promosyon seçeneklerini araştırmayı sürdürüyor.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Bankacılık sektöründeki müşteri kazanma rekabeti doğrudan promosyon oranlarına yansıyarak emeklilere farklı nakit alternatifleri sunuyor.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Onay sürecinin ardından nakit ödemeler kısa süre içinde hesaplara yatırılırken, bankaların talep ettiği şartlar toplam kazancı doğrudan belirliyor.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

TEMEL PROMOSYON İLE EK KOŞULLAR ARASINDAKİ FARKLAR

Bankaların duyurduğu yüksek ödeme miktarlarının büyük bir bölümü otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla belli miktarda harcama yapma, sigorta yaptırma, mevduat hesabı açma veya kredili mevduat hesabı kullanma gibi şartlara bağlı olarak veriliyor.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Hiçbir ek şart aranmadan ödenen temel promosyonlar ise maaşa göre genellikle 5 bin TL ile 15 bin TL arasında kalıyor.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Ek bir yükümlülük altına girmek istemeyen emekliler için promosyon geliri sınırlı kalırken, tüm avantajlardan faydalananlar için toplam ödeme rakamları katlanarak artıyor.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Finans uzmanları banka tercihi yapılırken sadece vadedilen en yüksek tutarın değil, bu tutara ulaşmak için istenen ek ürün kullanım şartlarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

BANKA BANKA EKİM 2026 EMEKLİ PROMOSYON GETİRİLERİ

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği promosyon karşılaştırma tablosu, açıklanan son ek avantajlar ve net nakit ödemeler dikkate alınarak güncellendi.

 

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

ZİRAAT BANKASI

Temel Promosyon: 12.000 TL

Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme

Toplam Kazanım: 12.000 TL

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

HALKBANK

Temel Promosyon: 12.000 TL

Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme

Toplam Kazanım: 12.000 TL

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

KUVEYT TÜRK

Temel Promosyon: 12.000 TL

Ek Avantajlar: Kredi kartı kullanımı ve fatura talimatı verme ödülleri

Toplam Kazanım: 14.000 TL

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

QNB

Temel Promosyon: 20.000 TL

Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme

Toplam Kazanım: 20.000 TL

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

GARANTİ BBVA

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Kredi kartı harcaması, avans hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesine ek ödül

Toplam Kazanım: 25.000 TL

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

AKBANK

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Sağlık sigortası, fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil uygulama katılımı ile ek ödül

Toplam Kazanım: 30.000 TL

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

DENİZBANK

Temel Promosyon: 12.000 TL

Ek Avantajlar: Ek hesap kullanımı, fatura talimatı ve kredi kartı kullanımına ilave ödül

Toplam Kazanım: 30.000 TL

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

YAPI KREDİ

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital kanallardan yeni müşteri olma ödülü

Toplam Kazanım: 30.000 TL

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

ING

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Otomatik fatura talimatı, hesap açılışı, kredi kullanımı ve banka kartı harcamasına ek ödül

Toplam Kazanım: 32.000 TL

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

TÜRKİYE FİNANS

Temel Promosyon: 27.000 TL

Ek Avantajlar: Emekli yakınını bankaya getirenlere ek nakit ödül

Toplam Kazanım: 32.000 TL

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

İŞ BANKASI

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Otomatik fatura talimatı ve kart puanı kampanyaları ile ek ödül

Toplam Kazanım: 35.000 TL

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

PROMOSYON BAŞVURULARI VE TAAHHÜT ŞARTLARI

Emekli maaşı promosyonundan faydalanmak isteyen yurttaşların aylıklarını kampanya sunan ilgili bankaya taşıması gerekiyor. Maaş taşıma işleminin ardından bankanın promosyon taahhüdü onaylanıyor.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Maaş taşıma ve promosyon başvuruları banka şubelerinin yanı sıra mobil uygulama, internet bankacılığı ve e-Devlet kanalları üzerinden şubeye gitmeden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Daha önce farklı bir bankadan promosyon almış ve taahhüt süresi dolmamış emekliler cayma hakkını kullanarak, kalan sürenin tutarını iade edip daha yüksek promosyon veren yeni bankalara geçiş yapabiliyor.

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