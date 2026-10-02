Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda ek gelir arayışında olan emekliler, maaşlarını değerlendirmek için en avantajlı promosyon seçeneklerini araştırmayı sürdürüyor.

Bankacılık sektöründeki müşteri kazanma rekabeti doğrudan promosyon oranlarına yansıyarak emeklilere farklı nakit alternatifleri sunuyor.

Onay sürecinin ardından nakit ödemeler kısa süre içinde hesaplara yatırılırken, bankaların talep ettiği şartlar toplam kazancı doğrudan belirliyor.

TEMEL PROMOSYON İLE EK KOŞULLAR ARASINDAKİ FARKLAR Bankaların duyurduğu yüksek ödeme miktarlarının büyük bir bölümü otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla belli miktarda harcama yapma, sigorta yaptırma, mevduat hesabı açma veya kredili mevduat hesabı kullanma gibi şartlara bağlı olarak veriliyor.

Hiçbir ek şart aranmadan ödenen temel promosyonlar ise maaşa göre genellikle 5 bin TL ile 15 bin TL arasında kalıyor.

Ek bir yükümlülük altına girmek istemeyen emekliler için promosyon geliri sınırlı kalırken, tüm avantajlardan faydalananlar için toplam ödeme rakamları katlanarak artıyor.

Finans uzmanları banka tercihi yapılırken sadece vadedilen en yüksek tutarın değil, bu tutara ulaşmak için istenen ek ürün kullanım şartlarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

BANKA BANKA EKİM 2026 EMEKLİ PROMOSYON GETİRİLERİ Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği promosyon karşılaştırma tablosu, açıklanan son ek avantajlar ve net nakit ödemeler dikkate alınarak güncellendi.

ZİRAAT BANKASI Temel Promosyon: 12.000 TL Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme Toplam Kazanım: 12.000 TL

HALKBANK Temel Promosyon: 12.000 TL Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme Toplam Kazanım: 12.000 TL

KUVEYT TÜRK Temel Promosyon: 12.000 TL Ek Avantajlar: Kredi kartı kullanımı ve fatura talimatı verme ödülleri Toplam Kazanım: 14.000 TL

QNB Temel Promosyon: 20.000 TL Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme Toplam Kazanım: 20.000 TL

GARANTİ BBVA Temel Promosyon: 15.000 TL Ek Avantajlar: Kredi kartı harcaması, avans hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesine ek ödül Toplam Kazanım: 25.000 TL

AKBANK Temel Promosyon: 15.000 TL Ek Avantajlar: Sağlık sigortası, fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil uygulama katılımı ile ek ödül Toplam Kazanım: 30.000 TL

DENİZBANK Temel Promosyon: 12.000 TL Ek Avantajlar: Ek hesap kullanımı, fatura talimatı ve kredi kartı kullanımına ilave ödül Toplam Kazanım: 30.000 TL

YAPI KREDİ Temel Promosyon: 15.000 TL Ek Avantajlar: Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital kanallardan yeni müşteri olma ödülü Toplam Kazanım: 30.000 TL

ING Temel Promosyon: 15.000 TL Ek Avantajlar: Otomatik fatura talimatı, hesap açılışı, kredi kullanımı ve banka kartı harcamasına ek ödül Toplam Kazanım: 32.000 TL

TÜRKİYE FİNANS Temel Promosyon: 27.000 TL Ek Avantajlar: Emekli yakınını bankaya getirenlere ek nakit ödül Toplam Kazanım: 32.000 TL

İŞ BANKASI Temel Promosyon: 15.000 TL Ek Avantajlar: Otomatik fatura talimatı ve kart puanı kampanyaları ile ek ödül Toplam Kazanım: 35.000 TL

PROMOSYON BAŞVURULARI VE TAAHHÜT ŞARTLARI Emekli maaşı promosyonundan faydalanmak isteyen yurttaşların aylıklarını kampanya sunan ilgili bankaya taşıması gerekiyor. Maaş taşıma işleminin ardından bankanın promosyon taahhüdü onaylanıyor.

Maaş taşıma ve promosyon başvuruları banka şubelerinin yanı sıra mobil uygulama, internet bankacılığı ve e-Devlet kanalları üzerinden şubeye gitmeden kolayca gerçekleştirilebiliyor.