Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda ek gelir arayışında olan emekliler, maaşlarını değerlendirmek için en avantajlı promosyon seçeneklerini araştırmayı sürdürüyor.
Bankacılık sektöründeki müşteri kazanma rekabeti doğrudan promosyon oranlarına yansıyarak emeklilere farklı nakit alternatifleri sunuyor.
Onay sürecinin ardından nakit ödemeler kısa süre içinde hesaplara yatırılırken, bankaların talep ettiği şartlar toplam kazancı doğrudan belirliyor.
TEMEL PROMOSYON İLE EK KOŞULLAR ARASINDAKİ FARKLAR
Bankaların duyurduğu yüksek ödeme miktarlarının büyük bir bölümü otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla belli miktarda harcama yapma, sigorta yaptırma, mevduat hesabı açma veya kredili mevduat hesabı kullanma gibi şartlara bağlı olarak veriliyor.
Hiçbir ek şart aranmadan ödenen temel promosyonlar ise maaşa göre genellikle 5 bin TL ile 15 bin TL arasında kalıyor.
Ek bir yükümlülük altına girmek istemeyen emekliler için promosyon geliri sınırlı kalırken, tüm avantajlardan faydalananlar için toplam ödeme rakamları katlanarak artıyor.
Finans uzmanları banka tercihi yapılırken sadece vadedilen en yüksek tutarın değil, bu tutara ulaşmak için istenen ek ürün kullanım şartlarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.
BANKA BANKA EKİM 2026 EMEKLİ PROMOSYON GETİRİLERİ
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği promosyon karşılaştırma tablosu, açıklanan son ek avantajlar ve net nakit ödemeler dikkate alınarak güncellendi.
ZİRAAT BANKASI
Temel Promosyon: 12.000 TL
Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme
Toplam Kazanım: 12.000 TL
HALKBANK
Temel Promosyon: 12.000 TL
Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme
Toplam Kazanım: 12.000 TL
KUVEYT TÜRK
Temel Promosyon: 12.000 TL
Ek Avantajlar: Kredi kartı kullanımı ve fatura talimatı verme ödülleri
Toplam Kazanım: 14.000 TL
QNB
Temel Promosyon: 20.000 TL
Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme
Toplam Kazanım: 20.000 TL
GARANTİ BBVA
Temel Promosyon: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Kredi kartı harcaması, avans hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesine ek ödül
Toplam Kazanım: 25.000 TL
AKBANK
Temel Promosyon: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Sağlık sigortası, fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil uygulama katılımı ile ek ödül
Toplam Kazanım: 30.000 TL
DENİZBANK
Temel Promosyon: 12.000 TL
Ek Avantajlar: Ek hesap kullanımı, fatura talimatı ve kredi kartı kullanımına ilave ödül
Toplam Kazanım: 30.000 TL
YAPI KREDİ
Temel Promosyon: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital kanallardan yeni müşteri olma ödülü
Toplam Kazanım: 30.000 TL
ING
Temel Promosyon: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Otomatik fatura talimatı, hesap açılışı, kredi kullanımı ve banka kartı harcamasına ek ödül
Toplam Kazanım: 32.000 TL
TÜRKİYE FİNANS
Temel Promosyon: 27.000 TL
Ek Avantajlar: Emekli yakınını bankaya getirenlere ek nakit ödül
Toplam Kazanım: 32.000 TL
İŞ BANKASI
Temel Promosyon: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Otomatik fatura talimatı ve kart puanı kampanyaları ile ek ödül
Toplam Kazanım: 35.000 TL
PROMOSYON BAŞVURULARI VE TAAHHÜT ŞARTLARI
Emekli maaşı promosyonundan faydalanmak isteyen yurttaşların aylıklarını kampanya sunan ilgili bankaya taşıması gerekiyor. Maaş taşıma işleminin ardından bankanın promosyon taahhüdü onaylanıyor.
Maaş taşıma ve promosyon başvuruları banka şubelerinin yanı sıra mobil uygulama, internet bankacılığı ve e-Devlet kanalları üzerinden şubeye gitmeden kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Daha önce farklı bir bankadan promosyon almış ve taahhüt süresi dolmamış emekliler cayma hakkını kullanarak, kalan sürenin tutarını iade edip daha yüksek promosyon veren yeni bankalara geçiş yapabiliyor.