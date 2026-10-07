Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda ek gelir arayışında olan emekliler, maaşlarını değerlendirmek için en avantajlı promosyon seçeneklerini araştırmayı sürdürüyor.
Bankacılık sektöründeki müşteri kazanma rekabeti doğrudan promosyon oranlarına yansıyarak emeklilere farklı nakit alternatifleri sunuyor.
Onay sürecinin ardından nakit ödemeler kısa süre içinde hesaplara yatırılırken, bankaların talep ettiği şartlar toplam kazancı doğrudan belirliyor.
TEMEL PROMOSYON İLE EK KOŞULLAR ARASINDAKİ FARKLAR
Bankaların duyurduğu yüksek ödeme miktarlarının büyük bir bölümü otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla belli miktarda harcama yapma, sağlık sigortası yaptırma veya kredili mevduat hesabı kullanma gibi şartlara bağlı olarak veriliyor.
Hiçbir ek şart aranmadan ödenen temel promosyonlar ise maaş dilimlerine göre farklılık gösteriyor.
Ek bir yükümlülük altına girmek istemeyen emekliler için promosyon geliri daha standart seviyelerde kalırken, tüm ek avantajlardan faydalananlar için toplam ödeme rakamları katlanarak artıyor.
Finans uzmanları banka tercihi yapılırken sadece vadedilen en yüksek tutarın değil, bu tutara ulaşmak için istenen ek ürün kullanım şartlarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.
BANKA BANKA EKİM 2026 EMEKLİ PROMOSYON GETİRİLERİ
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği promosyon karşılaştırma tablosu, açıklanan son ek avantajlar ve net nakit ödemeler dikkate alınarak en düşükten en yükseğe doğru güncellendi.
ZİRAAT BANKASI
Temel Promosyon: 12.000 TL
Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme
Toplam Kazanım: 12.000 TL
HALKBANK
Temel Promosyon: 12.000 TL
Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme
Toplam Kazanım: 12.000 TL
GARANTİ BBVA
Temel Promosyon: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme
Toplam Kazanım: 15.000 TL
AKBANK
Temel Promosyon: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Sağlık sigortası, fatura talimatı ve kredi kartı harcamasına ek chip-para ödülü
Toplam Kazanım: 15.000 TL
DENİZBANK
Temel Promosyon: 12.000 TL
Ek Avantajlar: Kredili mevduat hesabı, fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımına ilave ödül
Toplam Kazanım: 18.000 TL
İŞ BANKASI
Temel Promosyon: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Kart kampanyaları ve ek koşullarla ilave promosyon
Toplam Kazanım: 25.000 TL
YAPI KREDİ
Temel Promosyon: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Fatura talimatı ve kredi kartı harcaması ile ilave nakit ödül
Toplam Kazanım: 30.000 TL
ING
Temel Promosyon: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Ek koşullar ve kampanyalar ile ilave nakit fırsatları
Toplam Kazanım: 32.000 TL
PROMOSYON BAŞVURULARI VE TAAHHÜT ŞARTLARI
Emekli maaşı promosyonundan faydalanmak isteyen yurttaşların aylıklarını kampanya sunan ilgili bankaya taşıması gerekiyor.
Banka tarafından istenen promosyon sözleşmesinin onaylanmasının ardından, kampanya şartlarının yerine getirilmesi halinde promosyon ödemesi emeklinin hesabına yatırılıyor.
Maaş taşıma ve promosyon başvuruları banka şubelerinin yanı sıra mobil uygulama, internet bankacılığı ve e-Devlet kanalları üzerinden şubeye gitmeden kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Daha önce farklı bir bankadan promosyon almış ve taahhüt süresi dolmamış emekliler cayma hakkını kullanarak, kalan sürenin tutarını iade edip daha yüksek promosyon veren yeni bankalara geçiş yapabiliyor.