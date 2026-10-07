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Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu
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Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

7.10.2026 09:47:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Ekim ayının başlamasıyla birlikte emekli promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet yeniden hız kazandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan milyonlarca emekli, maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü karşılığında sunulan nakit promosyonları ve ek avantajları araştırıyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank, DenizBank, İş Bankası, Yapı Kredi ve ING şubelerindeki güncel promosyon rakamları netleşti.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda ek gelir arayışında olan emekliler, maaşlarını değerlendirmek için en avantajlı promosyon seçeneklerini araştırmayı sürdürüyor.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Bankacılık sektöründeki müşteri kazanma rekabeti doğrudan promosyon oranlarına yansıyarak emeklilere farklı nakit alternatifleri sunuyor.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Onay sürecinin ardından nakit ödemeler kısa süre içinde hesaplara yatırılırken, bankaların talep ettiği şartlar toplam kazancı doğrudan belirliyor.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

TEMEL PROMOSYON İLE EK KOŞULLAR ARASINDAKİ FARKLAR

Bankaların duyurduğu yüksek ödeme miktarlarının büyük bir bölümü otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla belli miktarda harcama yapma, sağlık sigortası yaptırma veya kredili mevduat hesabı kullanma gibi şartlara bağlı olarak veriliyor.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Hiçbir ek şart aranmadan ödenen temel promosyonlar ise maaş dilimlerine göre farklılık gösteriyor.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Ek bir yükümlülük altına girmek istemeyen emekliler için promosyon geliri daha standart seviyelerde kalırken, tüm ek avantajlardan faydalananlar için toplam ödeme rakamları katlanarak artıyor.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Finans uzmanları banka tercihi yapılırken sadece vadedilen en yüksek tutarın değil, bu tutara ulaşmak için istenen ek ürün kullanım şartlarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

BANKA BANKA EKİM 2026 EMEKLİ PROMOSYON GETİRİLERİ

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği promosyon karşılaştırma tablosu, açıklanan son ek avantajlar ve net nakit ödemeler dikkate alınarak en düşükten en yükseğe doğru güncellendi.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

ZİRAAT BANKASI

Temel Promosyon: 12.000 TL

Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme

Toplam Kazanım: 12.000 TL

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

HALKBANK

Temel Promosyon: 12.000 TL

Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme

Toplam Kazanım: 12.000 TL

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

GARANTİ BBVA

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme

Toplam Kazanım: 15.000 TL

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

AKBANK

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Sağlık sigortası, fatura talimatı ve kredi kartı harcamasına ek chip-para ödülü

Toplam Kazanım: 15.000 TL

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

DENİZBANK

Temel Promosyon: 12.000 TL

Ek Avantajlar: Kredili mevduat hesabı, fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımına ilave ödül

Toplam Kazanım: 18.000 TL

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

İŞ BANKASI

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Kart kampanyaları ve ek koşullarla ilave promosyon

Toplam Kazanım: 25.000 TL

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

YAPI KREDİ

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Fatura talimatı ve kredi kartı harcaması ile ilave nakit ödül

Toplam Kazanım: 30.000 TL

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

ING

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Ek koşullar ve kampanyalar ile ilave nakit fırsatları

Toplam Kazanım: 32.000 TL

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

PROMOSYON BAŞVURULARI VE TAAHHÜT ŞARTLARI

Emekli maaşı promosyonundan faydalanmak isteyen yurttaşların aylıklarını kampanya sunan ilgili bankaya taşıması gerekiyor.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Banka tarafından istenen promosyon sözleşmesinin onaylanmasının ardından, kampanya şartlarının yerine getirilmesi halinde promosyon ödemesi emeklinin hesabına yatırılıyor.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Maaş taşıma ve promosyon başvuruları banka şubelerinin yanı sıra mobil uygulama, internet bankacılığı ve e-Devlet kanalları üzerinden şubeye gitmeden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Daha önce farklı bir bankadan promosyon almış ve taahhüt süresi dolmamış emekliler cayma hakkını kullanarak, kalan sürenin tutarını iade edip daha yüksek promosyon veren yeni bankalara geçiş yapabiliyor.

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