Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda ek gelir arayışında olan emekliler, maaşlarını değerlendirmek için en avantajlı promosyon seçeneklerini araştırmayı sürdürüyor.

Bankacılık sektöründeki müşteri kazanma rekabeti doğrudan promosyon oranlarına yansıyarak emeklilere farklı nakit alternatifleri sunuyor.

Onay sürecinin ardından nakit ödemeler kısa süre içinde hesaplara yatırılırken, bankaların talep ettiği şartlar toplam kazancı doğrudan belirliyor.

TEMEL PROMOSYON İLE EK KOŞULLAR ARASINDAKİ FARKLAR Bankaların duyurduğu yüksek ödeme miktarlarının büyük bir bölümü otomatik fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla belli miktarda harcama yapma, sağlık sigortası yaptırma veya kredili mevduat hesabı kullanma gibi şartlara bağlı olarak veriliyor.

Hiçbir ek şart aranmadan ödenen temel promosyonlar ise maaş dilimlerine göre farklılık gösteriyor.

Ek bir yükümlülük altına girmek istemeyen emekliler için promosyon geliri daha standart seviyelerde kalırken, tüm ek avantajlardan faydalananlar için toplam ödeme rakamları katlanarak artıyor.

Finans uzmanları banka tercihi yapılırken sadece vadedilen en yüksek tutarın değil, bu tutara ulaşmak için istenen ek ürün kullanım şartlarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

BANKA BANKA EKİM 2026 EMEKLİ PROMOSYON GETİRİLERİ Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği promosyon karşılaştırma tablosu, açıklanan son ek avantajlar ve net nakit ödemeler dikkate alınarak en düşükten en yükseğe doğru güncellendi.

ZİRAAT BANKASI Temel Promosyon: 12.000 TL Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme Toplam Kazanım: 12.000 TL

HALKBANK Temel Promosyon: 12.000 TL Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme Toplam Kazanım: 12.000 TL

GARANTİ BBVA Temel Promosyon: 15.000 TL Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme Toplam Kazanım: 15.000 TL

AKBANK Temel Promosyon: 15.000 TL Ek Avantajlar: Sağlık sigortası, fatura talimatı ve kredi kartı harcamasına ek chip-para ödülü Toplam Kazanım: 15.000 TL

DENİZBANK Temel Promosyon: 12.000 TL Ek Avantajlar: Kredili mevduat hesabı, fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımına ilave ödül Toplam Kazanım: 18.000 TL

İŞ BANKASI Temel Promosyon: 15.000 TL Ek Avantajlar: Kart kampanyaları ve ek koşullarla ilave promosyon Toplam Kazanım: 25.000 TL

YAPI KREDİ Temel Promosyon: 15.000 TL Ek Avantajlar: Fatura talimatı ve kredi kartı harcaması ile ilave nakit ödül Toplam Kazanım: 30.000 TL

ING Temel Promosyon: 15.000 TL Ek Avantajlar: Ek koşullar ve kampanyalar ile ilave nakit fırsatları Toplam Kazanım: 32.000 TL

PROMOSYON BAŞVURULARI VE TAAHHÜT ŞARTLARI Emekli maaşı promosyonundan faydalanmak isteyen yurttaşların aylıklarını kampanya sunan ilgili bankaya taşıması gerekiyor.

Banka tarafından istenen promosyon sözleşmesinin onaylanmasının ardından, kampanya şartlarının yerine getirilmesi halinde promosyon ödemesi emeklinin hesabına yatırılıyor.

Maaş taşıma ve promosyon başvuruları banka şubelerinin yanı sıra mobil uygulama, internet bankacılığı ve e-Devlet kanalları üzerinden şubeye gitmeden kolayca gerçekleştirilebiliyor.