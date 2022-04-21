İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık: 'Halk da mağdur biz de, sebebi zamlar'

21 Nisan 2022 Perşembe, 11:49

İstanbul'da toplu ulaşım yoğunluğunun sebebi akaryakıta gelen zamlar oldu. Yurttaşlar, fahiş akaryakıt zamları sonrası toplu ulaşıma yöneldi.

Yaşanan yoğunlukla ilgili konuşan İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık ''Akaryakıta, son bir buçuk yılda yüzde 300 zam geldi. Halk da mecbur toplu ulaşımı tercih etti. Bizler de mağduruz halk da, sebebi yapılan zamlar'' dedi.

'KONFOR ALANI' VURGUSU

İstanbul'da toplu taşımanın yetersiz olduğunu vurgulayan Ovacık ''İnsanlar şehiriçi ulaşımda rahat ve konforlu seyahat edemezse toplu ulaşımı tercih etmez. Pahalı yakıta rağmen özel aracını kullanır.'' dedi.

Kent kültürümüzde toplu ulaşımın oturmadığını da belirten Ovacık ''Mesela Viyana'da trafik yoktur ve en düzenli şehir seçilmiştir. Çünkü toplu ulaşım kültürü ve sistemi var. Bizde bu hiç yok'' diye konuştu.

ZAMLAR GERİ ALINMALI

Enerji sektörüne yapılan zamların zincirleme tüm yurttaşları olumsuz etkilediğine değinen Ovacık ''Bu zamlar geri alınmadan toplu ulaşımda istikrara kavuşmak mümkün değil. Halk da ulaşım konusunda sıkıntı çekmeye devam eder. Zincirleme bir mağduriyet söz konusu'' dedi.

OTOBÜS ESNAFI İFLAS NOKTASINDA

Otobüs esnaflarının da ekonomik kriz ve zamlardan çok etkilendiğini söyleyen Ovacık ''Otobüs esnafı bitme noktasına geldi. Bugün bir otobüs 2 buçuk milyon lira, krediyle alınca faizi de ekleyin 4 milyon lira ediyor. Otobüslerin kazançtan daha çok gideri var, çünkü 10 yılda bir değişmesi gerekiyor. Halk otobüsleri kamusal bir hizmet veriyor buna rağmen herhangi bir kolaylık sağlanmıyor'' diye konuştu.

Ovacık, Otobüs esnafının taleplerini ise şöyle sıraladı;

- Otobüs alımlarında vergi indirimi

- Akaryakıt alımlarında vergi indirimi

- Hakedişlerin zamanında verilmesi