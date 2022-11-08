Ekmek zammı İTO seçimlerini bekliyor
İstanbul Ticaret Odası için yarın yapılacak seçimler ekonomideki dengeleri de etkiliyor. Esnafın talep ettiği ekmek zammı İTO seçimlerinin sonrasına bırakıldı.
Enflasyon canavarı yurttaşın sofrasını kemirmeye devam ediyor. Geçen yıl İstanbul’da 2 liraya satılan 210 gr ekmek, bugün itibarıyla yüzde 100 zamla 4 liraya satılıyor. Esnaf ağustos ayında fiyatın yüzde 25 zamla 5 liraya çıkarılmasını talep etti. Ancak İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçim döneminde olduğu için esnafın talebi beklemeye alındı. Yarın yapılacak seçimlerinin ardından önümüzdeki hafta ekmeğin 5 lira olması bekleniyor. Ekmek üreticilerine destek verilmezse ekmek fiyatının 7.5 liraya çıkabileceğini söyleyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, “Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, zam yapılmaz” dedi.
YILBAŞINDA YENİ FIYAT
7.5 liranın çok fazla olduğunu söyleyen Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli ise “Biz İTO’ya 5 lira için talebimizi ilettik. Yönetim aylardır oylamaya sunmadı. Fiili olarak 5 liraya satılmaya başlandı. Bunun dışında şu an bir talebimiz yok” dedi. Sendika Genel Sekreteri Selma Esenler ise, “7.5 lira gibi fiyatlar fırıncımızı rahatsız ediyor. Bu haberler çıktıkça yöneticiler, gizli zam yapılıyor diye denetimler yapıyor, yurttaş fırıncıyı suçluyor” dedi. İTO Ekmek, Un ve Unlu Mamüller Meslek Komite Başkanı Hasan Demir de sendikayı doğrulayarak “İTO seçiminden sonra bu zam gerçekleşecek. Yılbaşına kadar bu fiyat gider yılbaşından sonra asgari ücret ve diğer zamlara göre yeni fiyat talep ederiz” dedi.
UN DA ZAMLANIYOR
Artan maliyetlerden yakınan Demir, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ucuz un veriyor şu an. O olmasa çoktan ekmek fiyatları tavan yapardı. O bile zamlandı. Yılbaşında 50 kg unu TMO’dan 190 liraya alıyorduk şimdi 350 liraya alıyoruz. Piyasa fiyatı 550 lira. Değirmenciler artan elektrik maliyetlerinden dolayı haftaya TMO’dan aldığımız unların da 20 lira zamlanacağını söylüyor. Doğalgaz ve elektrik faturaları her ay daha yüksek geliyor zaten Yılbaşında kilowattı 0.85 TL olan elektriği şu an 2.62 TL’den alıyoruz” diye konuştu.
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