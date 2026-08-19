Ekonomi yönetiminin attığı son adımlar ‘seçim ekonomisi’ tartışmalarını alevlendirdi: Sandık hesapları

Muhalefetin aylardır sürdürdüğü çağrıları, ekonomide yaşanan sıkıntılar ve siyaset kulislerindeki hareketlilik erken seçim tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Merkez Bankası’ndan (TCMB) döviz dönüşüm desteğinin etkinliğini artırma hamlesi, İstihdam Programı ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredi Programı’nın kapsamı ve bütçesinin genişletilmesi, esnaf kredi limit ve vadelerinin artırılması ve faizlerde önümüzdeki günlerde yapılması beklenen indirim iddiaların dayanağı olurken iş dünyası temsilcileri ise faiz, kur ve finansman konusunda adım atılmasının seçim için değil, sanayinin varlığı için acil zorunluluk olduğu görüşünde.

Konuyu değerlendiren ekonomist Dr. Murat Kubilay, “Savaş nedeniyle yüzde 37 oranındaki politika faizi yerine yüzde 40 oranındaki gecelik fonlama faizinin kullanılması uygulamasının geride bırakılacağı TCMB toplantılarında zaten belirtilmişti ama birkaç puanlık faiz indirimiyle de seçim ekonomisi diyeceğimiz durum oluşmaz” dedi. Krediler üzerinde baskıların gevşetilebileceğini, kur artışına da bir nebze izin verilebilecek bir görünüm olduğunu belirten Kubilay, bu “basit gevşemelerin” sandık kaygısı barındırmadığını belirterek şunları ekledi:

‘KESKİN DEĞİŞİKLİK YOK’

“Ekonomiden memnuniyetsizliğin had safhada olduğu bir durumda seçim ekonomisinden sonuç alabilmek için de önümüzdeki dokuz aylık bir süreçte adım atacaksınız ki piyasaya dağılan para insanlara refah olarak, enflasyonun üstünde bir biçimde gelsin. Asgari ücretin 3 yıldır ara zam almadığı, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 30 civarında olduğu bir ortamda çok daha kapsamlı, keskin önlemler gerekiyor. Ben bunları görmüyorum.”

Prof. Serap Durusoy ise atılan veya dillendirilen adımların reel kesimi kısa süreli memnun etmek için mi yoksa üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için mi olduğuna dair soru işaretlerine dair şunları söyledi: "Üretimde sürdürülebilirlik bugünkü ekonomik koşullarda çok kolay değil. Küresel gerilimin bitmemesi, petrolün 90 doların üzerinde seyriyle maliyet enflasyonunu düşürmek kolay olmayacak. Bu da her alanda üretimi zorlaştıracak.

TGSD Başkanı Toygar Narbay ve TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat ise tam da bu sorunlar nedeniyle üretimdeki sıkışmanın üretimdeki sıkışmanın son noktaya ulaştığını, ekonomi yönetiminin yeni düzenlemelere gitmesinin kaçınılmaz olduğunu savundu.

Narbay, “Sanayisizleşme karar vericiler tarafından da çok net şekilde görülüyor artık. Bakanlıklarla görüşmelerimizde özellikle finansman ayağına dair bir şeyler yapılacağına dair geri bildirimler alıyoruz. Aksi halde öz sermayelerini yitirmiş şirketlerin verimliliklerini artırma imkânı olmadığını görüyorlar” dedi.

Narbay, reeskont faizinin, politika fazinin yarısına sabitlenmesini ve tahsilatının dönem sonuna kaydırılmasını, kredilerin tamamen kredi garanti fonuyla verilmesini, toplam ihracata oranı yüzde 10’a düşen Eximbank kredilerinin yüzde 16 buçuk oranına çıkarılmasını, kur dönüşüm desteğinin net ihracata yüzde 10 oranında verilmesini, 3 bin 500 liralık istihdam desteğinin bölgelere göre kademeli artırılmasını talep etti.

Fayat ise şunları söyledi: “Sadece ucuz kredi beklemiyoruz. 2027 için daha geniş kapsamlı bir destek paketine ihtiyaç var. Kısa dönemli parasal genişleme sadece günü kurtarır. Temelde kur ile enflasyon arasındaki geçişkenliğin azalması için, enflasyona yansımayacak şekilde kademeli adım atılmazsa kan kaybetmeye devam edeceğiz. Sebebi olmadığımız faizi öderken küçülmeye mahkum edilmiş durumdayız. Seçim ekonomisi bir yana, bunlar zaten yapılması gerekenler.”

POLİTİKALARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Hazine Bakanlığı, ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını bildirdi. Bakanlığın bir gazetede yayımlanan “Sıkı para politikasına kalibrasyon hazırlığı” başlıklı habere ilişkin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Merkez Bankası’nın uhdesinde bulunan para politikası araçları, döviz kuru politikası ile kredi büyüme limitlerine ilişkin konular Bakanlığımızla ilişkilendirilmiş ve bu çerçevede ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir.”