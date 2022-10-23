Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

23 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından, BDDK kredi piyasasını sıkılaştıracak yeni bir makro ihtiyati önlem aldı. Kredi kullanabilecek şirketler için daha önce 15 milyon TL olan yabancı para pozisyonu sınırı 10 milyon TL’ye indirildi. Daha önce “nakit pozisyonu aktif toplamı ya da 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10’unu geçen” şirketlere uygulanan kredi sınırlaması ise yüzde 5 olarak güncellendi.

TARIMDA MAZOT VE GÜBRE DESTEKLERİ BELLİ OLDU

Tarımda 2022 yılı mazot ve gübre desteği ile 2023 yılı sertifikalı tohum destek miktarları belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil üreticilere 2022 üretim yılında mazot ve gübre destekleri dahil olmak üzere dekar başına toplam; arpa, buğday çavdar, tritikale ve yulaf için 121 TL ödenecek.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi. Erdoğan asgari ücret ile ilgili olarak, "Önümüzdeki yılbaşında daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI'NDAN KASIMDA DA BENZER HAMLE SİNYALİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirimle yüzde 10,50 seviyesine indirdi. Piyasa beklentisi faizin 100 baz puan indirilmesi yönündeydi. TCMB karar metninde benzer büyüklükteki bir faiz indiriminin Kasım ayında da yapılacağını ve faiz döngüsünün tamamlanacağı sinyalini verdi.

FİTCH'TEN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye ekonomisine ilişkin düzenlediği webinarda Türkiye'de enflasyonun hızlı şekilde gerilemeyeceğini ve büyümenin yavaşlayacağını öngördü.

BÜTÇEDE YILIN EN YÜKSEK AYLIK AÇIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Eylül ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe istatistiklerine göre Eylül ayında bütçe 78,6 milyar TL ile 2022'nin en yüksek aylık açığını verdi. Faiz dışı denge ise 45,5 milyar TL açık kaydetti. Aynı dönemde faiz harcamaları 33 milyar TL'yi aştı.