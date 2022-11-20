Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

20 Kasım 2022 Pazar, 07:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre enflasyon beklentilerinde sınırlı yükseliş izlenirken, yıl sonu ve 12 ay sonrasına ilişkin kur beklentileri ise geriledi. 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise aynı düzeyde kaldı.

KONUT FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ SÜRÜYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı. Konut fiyatları yıllık yüzde 189,2 artarak rekor tazeledi. İstanbul'da konut fiyatları yıllık yüzde 212,1 arttı.

MERKEZ BANKALARI FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMADA KARARLI

G20 Sonuç Bildirgesi'nde, "G20 merkez bankaları, amaçlarına uygun şekilde fiyat istikrarını sağlamada güçlü kararlılığa sahip ve enflasyon beklentilerindeki fiyat baskılarını izliyor" ifadesi kullanıldı.

IMF UYARDI: EKONOMİK GÖRÜNÜM DAHA KÖTÜYE GİDECEK

Uluslararası Para Fonu IMF, dünya ekonomisine ilişkin beklentilerin, geçen ayki tahminlerinden daha karamsar olduğunu söyledi. IMF Ekonomisti Tryggvi Gudmundsson "Şu anda çok fazla zorluk söz konusu ve zayıflayan ekonomik göstergeler ileride daha fazla zorluğa işaret ediyor" diye yazdı.